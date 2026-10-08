En el marco de su 15º aniversario como partido político, Morena rindió homenaje a sus compañeros fallecidos con la frase “dieron su vida por esta causa”.

En este repaso se presentaron destacados perfiles de la política, académicos, periodistas y activistas que contribuyeron a la consolidación de este proyecto político.

Lista completa: Morena homenajea a compañeros fallecidos en su aniversario

Como parte de las celebraciones, el partido Morena decidió homenajear a los compañeros que contribuyeron a consolidar la Cuarta Transformación y que han fallecido.

Quienes aparecieron en este memorial, fueron:

  1. Alberto Pérez Mendoza: Periodista y fundador de Morena (1958-2013)
  2. Pepe Barberán: Científico y promotor de causas sociales (1946-2002)
  3. Gustavo Iruegas: Diplomático y embajador (1942-2008)
  4. José Zamarripa de la Peña, activista y luchador social (1958-2002)
  5. Carlos Montemayor: Escritor, poeta y ensayista (1947-2010)
  6. Bolívar Echeverria: Filósofo, profesor emérito de la UNAM (1941-2010)
  7. Carlos Monsiváis: Periodista, ensayista y cronista (1939-2010)
  8. Adolfo Sánchez Vásquez: Filosofo y maestro (1915-2011)
  9. Luis Javier Garrido: Politólogo, escritor e investigador (1941-2012)
  10. José María Pérez Gay: Escritor, diplomático y fundador de Canal 22 (1944-2013)
  11. Arnaldo Córdova: Jurista, académico y fundador de Morena (1937-2014)
  12. Hugo Gutiérrez Vega, poeta, abogado y diplomático (1934-2015)
  13. Adela Salazar: Abogada y luchadora social (1920-2015)
  14. Manuel Camacho Solís: Senador de la República (1946-2015)
  15. Alejandro Esquer Camacho: Militante y candidato a diputado local (1984-2016)
  16. Jaime Avilés: Periodista, cronista y dramaturgo (1953-2017)
  17. René Drucker Colín: Responsable de Ciencia y Tecnología de Morena (1937-2017)
  18. Martha Pérez Bejarano: Fundadora de Morena y activista (1948-2017)
  19. Sergio Pitol: Escritor, traductor y diplomático (1933-2018)
  20. Rafael Segovia: Politólogo e historiador (1928-2018)
  21. Angélica García Arrieta: Senadora y fundadora de Morena en Hidalgo (1958-2018)
  22. Virgilio Caballero: Periodista y diputado local (1942-2019)
  23. Pablo Sandoval Cruz: Luchador social y fundador de Morena (1919-2020)
  24. Bertha Maldonado: Publicista, feminista y fundadora de Morena (1928-2020)
  25. Víctor Flores Olea: Politólogo, escritor y diplomático (1932-2020)
  26. Alfredo Domínguez Araujo: Obrero y dirigente sindical (1934-2020)
  27. César Núñez Ramos: Fundador de Morena en Guerrero (1942-2020)
  28. Francisco Gallardo: General Brigadier del Ejército Mexicano (1948-2021)
  29. Antonio Helguera Martínez: Caricaturista mexicano (1965-2021)
  30. Enrique González Pedrero: Escritor y gobernador de Tabasco (1930-2021)
  31. Rosario Ibarra de Piedra: Defensora de derechos humanos (1927-2022)
  32. David Cervantes Peredo: Arquitecto y subsecretario de Sedatu (1959-2022)
  33. Ignacio Marván: Economista, politólogo e investigador (1951-2022)
  34. Luis Miguel Barbosa Huerta: Gobernador de Puebla y senador (1959-2022)
  35. Carlos Payán Velver: Periodista y fundador de La Jornada (1929-2023)
  36. Adolfo Gilly: Historiador, ensayista y politólogo (1928-2023)
  37. Enrique Dussel: Filosofo y fundador de Morena (1934-2023)
  38. Armando Guadiana Tijerina: Senador por Coahuila (1946-2023)
  39. Esperanza Lira Saade: Activista y fundadora de Morena Chilangos (2023)
  40. Mario Renato Menéndez: Periodista y fundador de Por Esto! (1934-2024)
  41. José Agustín Ortiz: Fundador de Morena y titular de la Fiscalía Electoral (1937-2024)
  42. Ifigenia Martínez y Hernández: Diputada y presidenta de la Cámara de Diputados (1925-2024)
  43. Etelberto Ortiz Cruz: Académico y estudioso de la economía mexicana (2024)
  44. Jorge Eduardo Navarrete: Economista y diplomático (1940-2025)
  45. Carmen Soler Claudin: Especialista en salud pública y atención al VIH (1945-2025)
  46. Antonio Becerra Gaytán: Docente y luchador social (1933-2026)
  47. Alfonso Sánchez Anaya: Gobernador de Tlaxcala y senador (1941-2026)
  48. Zenyazen Escobar García: Diputado federal por Morena (1984-2026)
  49. Gabino Palomares: Cantautor y activista (1950-2026)
¿Qué gobernadores de Morena están en la fiesta por los 15 años del partido?
¿Qué gobernadores de Morena están en la fiesta por los 15 años del partido? (Captura de pantalla)