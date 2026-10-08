En el marco de su 15º aniversario como partido político, Morena rindió homenaje a sus compañeros fallecidos con la frase “dieron su vida por esta causa”.
En este repaso se presentaron destacados perfiles de la política, académicos, periodistas y activistas que contribuyeron a la consolidación de este proyecto político.
Lista completa: Morena homenajea a compañeros fallecidos en su aniversario
Como parte de las celebraciones, el partido Morena decidió homenajear a los compañeros que contribuyeron a consolidar la Cuarta Transformación y que han fallecido.
Quienes aparecieron en este memorial, fueron:
- Alberto Pérez Mendoza: Periodista y fundador de Morena (1958-2013)
- Pepe Barberán: Científico y promotor de causas sociales (1946-2002)
- Gustavo Iruegas: Diplomático y embajador (1942-2008)
- José Zamarripa de la Peña, activista y luchador social (1958-2002)
- Carlos Montemayor: Escritor, poeta y ensayista (1947-2010)
- Bolívar Echeverria: Filósofo, profesor emérito de la UNAM (1941-2010)
- Carlos Monsiváis: Periodista, ensayista y cronista (1939-2010)
- Adolfo Sánchez Vásquez: Filosofo y maestro (1915-2011)
- Luis Javier Garrido: Politólogo, escritor e investigador (1941-2012)
- José María Pérez Gay: Escritor, diplomático y fundador de Canal 22 (1944-2013)
- Arnaldo Córdova: Jurista, académico y fundador de Morena (1937-2014)
- Hugo Gutiérrez Vega, poeta, abogado y diplomático (1934-2015)
- Adela Salazar: Abogada y luchadora social (1920-2015)
- Manuel Camacho Solís: Senador de la República (1946-2015)
- Alejandro Esquer Camacho: Militante y candidato a diputado local (1984-2016)
- Jaime Avilés: Periodista, cronista y dramaturgo (1953-2017)
- René Drucker Colín: Responsable de Ciencia y Tecnología de Morena (1937-2017)
- Martha Pérez Bejarano: Fundadora de Morena y activista (1948-2017)
- Sergio Pitol: Escritor, traductor y diplomático (1933-2018)
- Rafael Segovia: Politólogo e historiador (1928-2018)
- Angélica García Arrieta: Senadora y fundadora de Morena en Hidalgo (1958-2018)
- Virgilio Caballero: Periodista y diputado local (1942-2019)
- Pablo Sandoval Cruz: Luchador social y fundador de Morena (1919-2020)
- Bertha Maldonado: Publicista, feminista y fundadora de Morena (1928-2020)
- Víctor Flores Olea: Politólogo, escritor y diplomático (1932-2020)
- Alfredo Domínguez Araujo: Obrero y dirigente sindical (1934-2020)
- César Núñez Ramos: Fundador de Morena en Guerrero (1942-2020)
- Francisco Gallardo: General Brigadier del Ejército Mexicano (1948-2021)
- Antonio Helguera Martínez: Caricaturista mexicano (1965-2021)
- Enrique González Pedrero: Escritor y gobernador de Tabasco (1930-2021)
- Rosario Ibarra de Piedra: Defensora de derechos humanos (1927-2022)
- David Cervantes Peredo: Arquitecto y subsecretario de Sedatu (1959-2022)
- Ignacio Marván: Economista, politólogo e investigador (1951-2022)
- Luis Miguel Barbosa Huerta: Gobernador de Puebla y senador (1959-2022)
- Carlos Payán Velver: Periodista y fundador de La Jornada (1929-2023)
- Adolfo Gilly: Historiador, ensayista y politólogo (1928-2023)
- Enrique Dussel: Filosofo y fundador de Morena (1934-2023)
- Armando Guadiana Tijerina: Senador por Coahuila (1946-2023)
- Esperanza Lira Saade: Activista y fundadora de Morena Chilangos (2023)
- Mario Renato Menéndez: Periodista y fundador de Por Esto! (1934-2024)
- José Agustín Ortiz: Fundador de Morena y titular de la Fiscalía Electoral (1937-2024)
- Ifigenia Martínez y Hernández: Diputada y presidenta de la Cámara de Diputados (1925-2024)
- Etelberto Ortiz Cruz: Académico y estudioso de la economía mexicana (2024)
- Jorge Eduardo Navarrete: Economista y diplomático (1940-2025)
- Carmen Soler Claudin: Especialista en salud pública y atención al VIH (1945-2025)
- Antonio Becerra Gaytán: Docente y luchador social (1933-2026)
- Alfonso Sánchez Anaya: Gobernador de Tlaxcala y senador (1941-2026)
- Zenyazen Escobar García: Diputado federal por Morena (1984-2026)
- Gabino Palomares: Cantautor y activista (1950-2026)