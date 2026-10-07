Claudia Sheinbaum destacó que la llegada de la primera mujer a la Presidencia de México representa uno de los cambios más significativos impulsados por Morena, al cumplirse 15 años de la fundación del movimiento.

“Soy la primera mujer presidenta ¡imagínense!, si no era paradigma que ni las mujeres podíamos llegar a la presidencia. Es una transformación muy profunda que se permitió gracias al movimiento al que pertenecemos [Morena] y al movimiento de las mujeres”. Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Durante la mañanera del 7 de octubre de 2026, la presidenta de México afirmó sentirse orgullosa de formar parte de Morena y subrayó que su proyecto político se basa en principios que, afirmó, han guiado a los gobiernos emanados del movimiento.

Además, Claudia Sheinbaum vinculó su gestión con los postulados del llamado humanismo mexicano promovido por Morena.

Claudia Sheinbaum destaca ser la primera mujer presidenta con Morena

El Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) cumplió 15 años desde su creación un 2 de octubre de 2011, por lo que Claudia Sheinbaum externó el gran paradigma que rompieron al llegar a la presidencia.

En la conferencia del pueblo del 7 de octubre de 2026, Claudia Sheinbaum sostuvo el orgullo que siente al pertenecer a Morena y sobre todo, por convertirse en la primera mujer presidenta del movimiento.

Asimismo, sostuvo que por los principios de Morena como presidenta tiene la visión del “humanismo mexicano”.

Claudia Sheinbaum se dice orgullosa de pertenecer a Morena

La presidenta de México también dijo estar orgullosa de formar parte de Morena, acusando que como gobernadores tienen principios que seguir y siendo los más importantes; no mentir, no robar y no traicionar al pueblo.

Asimismo, apuntó que desde su cargo en el Ejecutivo Federal, lidera con los principios de Morena y la visión que el movimiento le dio.