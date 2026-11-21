El arranque del Corona Capital 2026 quedó marcado por un incidente registrado en los accesos del Autódromo Hermanos Rodríguez, donde un grupo de personas protagonizó un portazo que fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales.

Las imágenes muestran momentos de tensión entre asistentes que intentaban ingresar al Corona Capital 2026, en medio de versiones sobre posibles problemas relacionados con boletos digitales en Ticketmaster.

Aunque hasta el momento los organizadores del Corona Capital 2026 no han emitido una postura oficial sobre lo ocurrido, el portazo generó debate entre usuarios y asistentes durante la primera jornada del festival.

Corona Capital 2026: Videos del portazo generaron reacciones en redes

Un portazo en el Corona Capital 2026 fue captado la noche del primer día del festival —viernes 20 de noviembre—; en video se muestra el momento en que intentan ingresar entre gritos y empujones.

¡Dan portazo en el Corona Capital! 💥 Con gritos y empujones ingresaron a la fuerza al festival de música donde tocará Gorillaz, The Kooks, James Blake.



📹 Especial pic.twitter.com/nlPLwncwN1 — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) November 21, 2026

Aunque se desconocen los detalles alrededor del portazo en el Corona Capital 2026, se puede escuchar en el video cómo los asistentes gritan un conteo para poder evadir la seguridad y la reja de acceso.

Ante el portazo en el festival, en los videos que circulan en redes sociales cuestionan el momento en que ocurrió.

El Corona Capital 2026 no se ha pronunciado ni ha dado a conocer el portazo mediante sus cuentas oficiales, por lo que el evento y las presentaciones de la noche del primer día transcurren con normalidad.

Tras viralizarse el portazo en el Corona Capital 2026 comenzaron las críticas en redes sociales, apuntando el alto costo del festival.

Corona Capital 2026: festival se vio afectado por la caída de Ticketmaster para ingresos digitales

De momento, no se ha confirmado la razón detrás del portazo en el Corona Capital 2026.

En redes sociales se reportó una larga fila en la zona de ingreso en donde se vieron los empujones para entrar debido a la falla en Ticketmaster.

Falla en Ticketmaster afecta a asistentes del Corona Capital 2026 (Joshua Ramírez)

Varios usuarios señalaron que la app o página de Ticketmaster no permitía cargar los boletos digitales, ni para visualizar ni descargar, por lo que no podían entrar al Corona Capital 2026.

Por lo que pidieron intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor, aunque Ticketmaster señaló que quienes no pudieran ingresar por su falla, podían acudir a taquilla con los detalles de su confirmación y solicitar ayuda.