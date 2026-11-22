Sin ninguna sorpresa, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha tuvieron todo para hacerse con el primer lugar de taquilla en su fin de semana de estreno, barriendo a la competencia.

Ebenezer no resistió la llegada de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha; sin embargo, está haciendo lo suficiente para no fracasar.

Lamentablemente, no es el mismo caso de Street Fighter, que confirma su KO en taquilla.

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha tienen un gran primer fin de semana en taquilla

Si bien no tenía competencia, Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha sorprendió con 225 millones de dólares (4.3 mil mdp) en su primer fin de semana, lo cual le asegura el primer lugar de la taquilla.

Aunque hay que tomar las cosas con calma, pues Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha tuvo un presupuesto de unos 150 mdd (2.8 mil mdp), por lo que necesita 450 mdd (8.6 mil mdp) para ser otro éxito de la franquicia.

Los Juegos del Hambre: Amanecer en la Cosecha (Lionsgate)

Si bien lo tiene difícil, pues ya llegan los estrenos fuertes de fin de año, se espera que por lo menos se mantenga en los primeros lugares hasta la llegada de Dune Part 3 y Avengers: Doomsday.

Los estrenos de Hechizo de Disney y Jumanji: Open World, no deberían de afectarle mucho en su desempeño de las próximas semanas.

Ebenezer no resistió en taquilla a Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha

Luego de tener el primer lugar en su estreno, Ebenezer cayó en taquilla debido a Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, con unos decentes 78 mdd (1.4 mil mdp) a nivel mundial.

No es una gran taquilla, pero debemos de recordar que la película de Johnny Depp solo costó 38 mdd (726 mdp), lo que significa que le falta poco para alcanzar su punto de equilibrio donde no perderá ni ganará dinero.

Para ser considerada un éxito necesita unos 120 mdd (2.2 mil mdp), cifra que se ve alcanzable, sobre todo con la llegada de la temporada navideña que podría potenciar sus números.

Habrá que ver si la llegada de Hechizo de Disney no le pega, al ser ambas películas enfocadas en el público familiar.

Ebenezer (Paramount)

Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha remataron a Street Fighter en la taquilla

La que se va totalmente derrotada en taquilla tras el estreno de Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha, es Street Fighter; con 102 mdd (1.9 mil mdp), es uno de los grandes fracasos de este fin de año.

Street Fighter tuvo un presupuesto de 82 mdd (1.5 mil mdp), necesitaba unos 250 mdd (4.7 mil mdp) para que Paramount la considerara un éxito, cosa que no logró a pesar de toda la promoción a su alrededor.

Con esto se pone en entredicho la permanencia de la franquicia en cines, pues con los cambios en Paramount, Ryu y compañía podría pasar otros 30 años congelados antes de que alguien se arriesgue con otra película.

Lo curioso es que Skydance podría pausar todos los planes de las dos franquicias de juegos de pelea en cines, pues a Mortal Kombat II de Warner Bros., tampoco le fue muy bien este año.