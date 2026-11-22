Hoy 22 de noviembre de 2026 se dio a conocer la muerte del periodista Humberto Padgett León a los 50 años de edad, tras su lucha contra el cáncer.

La esposa de Humberto Padgett León informó la muerte del periodista recordando que dejó el ejemplo de “caminar con pasión y agudeza” hacia la verdad.

Muere el periodista Humberto Padgett León

Mariel Ibarra Falcón, esposa del periodista Humberto Padgett León, informó sobre su muerte a los 50 años. Se sabía que había sido diagnosticado con cáncer de lengua en 2025 y había comenzado con un tratamiento médico.

Sin embargo, Humberto Padgett León también había comenzado con un tratamiento paliativo luego de su diagnóstico.

Esposa de Humberto Padgett León informa la muerte del periodista.

Ahora, su esposa y también periodista compartió la importancia de la lucha incansable que Humberto Padgett León tuvo no solo con el cáncer, sino en ejercer su profesión siempre encaminada hacia la verdad.

“Al periodismo le queda del ejemplo de caminar siempre con pasión y agudeza al lado de la verdad”. Mariel Ibarra Falcón, periodista.

Asimismo, compartió otros detalles sobre los últimos momentos de vida de Humberto Padgett León, explicando que murió “tranquilo” y “rodeado de la gente que lo ama”.

Esposa de Humberto Padgett León informa la muerte del periodista. (Instagram/marielibarraf)

Humberto Padgett León recibió disculpas de la Fiscalía CDMX por caso de 2017

Tres meses antes de la muerte de Humberto Padgett León, el periodista recibió disculpas públicas por la Fiscalía CDMX debido a un caso de omisión y violencia permitida en 2017.

Humberto Padgett León denunciante de violencia en Ciudad Universitaria de la UNAM mientras investigaba el tráfico de drogas en la máxima casa de estudios. Sin embargo, su denuncia en la Fiscalía de la CDMX incurrió en omisión de su caso y además, filtró sus datos personales, lo que llevó a hostigamiento por sus violentadores.

Ante ello, y a 9 años de que ocurrieron los hechos, Humberto Padgett León recibió una disculpa pública de la Fiscalía de la CDMX confirmando la omisión que la institución hizo en su caso.

Pese al deterioro físico que el periodista Humberto Padgett León tenía por su tratamiento contra el cáncer, asistió acompañado de su esposa, Mariel Ibarra Falcón, quien leyó su discurso y recordó la justicia apenas comenzaba, pues los ministerios públicos que filtraron sus datos aún no recibían acción penal en su contra.

En voz de su esposa, el periodista también apuntó que por 9 años vivió junto a su familia preso en su propia ciudad por ejercer su trabajo.

Por esta disculpa pública que Humberto Padgett León logró y el periodismo de investigación que ejerció por 26 años es que es reconocido como uno de los más grandes periodistas en México.