A Epigmenio Ibarra se le quebró la voz al hablar de la fundación de Morena

Durante la celebración por los 15 años de Morena, Epigmenio Ibarra protagonizó un momento emotivo al hablar sobre la historia y el crecimiento del partido, hasta el punto en que se le quebró la voz durante su intervención.

Epigmenio Ibarra recordó los años de lucha de Morena y destacó la participación de quienes contribuyeron a la construcción del movimiento, enfatizando en la influencia de Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador.

Epigmenio Ibarra recuerda con emoción la fundación de Morena en aniversario del movimiento

Este miércoles 7 de octubre, Morena celebró los 15 años de su fundación en un evento en el Auditorio Nacional, que inició cerca de las 17:00 horas y que tuvo a Epigmenio Ibarra como uno de sus invitados.

En su participación, Epigmenio Ibarra, con la voz quebrada, hizo énfasis en lo que Morena fue capaz de hacer con pocos y pidió reflexionar sobre lo que podrá hacer con todo el apoyo que tiene ahora.

“Qué importa las toneladas de mentiras diarias, qué importa el peso y el dinero que tengan. Si antes pudimos cómo no vamos a poder ahora”. Epigmenio Ibarra

Epigmenio Ibarra se dijo muy orgulloso de ser parte de Morena y afirmó que el movimiento ya no solo es la esperanza de México, sino que ha pasado a ser “la esperanza del mundo”.

Ibarra destacó el crecimiento de Morena durante sus primeros 15 años y calificó como una hazaña que el partido haya alcanzado una posición relevante en la política mexicana en ese periodo.

Uno de los momentos más emotivos de su participación ocurrió cuando expresó, con voz quebrada, su agradecimiento por haber acompañado a quienes forman parte del movimiento.

“Es un honor acompañarles a todas y todos en esta lucha, verles consumar esta hazaña y tener el privilegio de ocupar esta tribuna”. Epigmenio Ibarra