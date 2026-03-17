Cora Amalia Castilla es una política mexicana con amplia trayectoria en Quintana Roo y militante del PRI, donde ha ocupado cargos clave tanto en el gobierno estatal como en el partido. Si quieres conocer más sobre su carrera y vida personal, sigue leyendo.

¿Quién es Cora Amalia Castilla?

Cora Amalia Castilla Madrid es una política mexicana que es parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y ha sido una figura relevante en la política estatal.

Ha ocupado distintos cargos públicos, como presidenta municipal de Othón P. Blanco, diputada local, secretaria de Educación, secretaria general de Gobierno y dirigente estatal del PRI en Quintana Roo en distintas etapas.

¿Qué edad tiene Cora Amalia Castilla?

Cora Amalia nació el 27 de enero de 1961 en Chetumal, por lo que actualmente tiene 65 años.

¿Cora Amalia Castilla tiene esposo?

Se desconoce si Amalia Castilla tiene pareja, pues su vida sentimental la mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es Cora Amalia Castilla?

Al haber nacido el 27 de enero, Cora Amalia es Acuario, signo que se caracteriza por ser intelectual, creativo e innovador.

¿Cora Amalia Castilla tiene hijos?

Sí, Castilla tiene al menos un hijo de nombre Ángel Ernesto.

¿Qué estudió Cora Amalia Castilla?

Cora Castilla tiene una licenciatura en Contaduría y Finanzas y una en Administración de Empresas.

¿En qué ha trabajado Cora Amalia Castilla?

Cora Amalia Castilla se ha desempeñado en diversos cargos de la administración pública, destacando puestos como: