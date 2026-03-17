José Luis Pech Várguez es un político y académico mexicano con amplia trayectoria en Quintana Roo, donde ha ocupado cargos en el gobierno estatal, el Senado y actualmente como diputado local. Continúa leyendo para conocer más sobre su trayectoria y vida profesional.

¿Quién es José Luis Pech Várguez?

José Luis Pech Várguez es un político mexicano con más de cuatro décadas de experiencia en el sector privado y público. Es integrante de Movimiento Ciudadano y actualmente se desempeña como diputado local en el Congreso de Quintana Roo.

A lo largo de su carrera ha combinado la política con la academia, siendo también rector de la Universidad de Quintana Roo y senador de la República entre 2018 y 2024.

¿Qué edad tiene José Luis Pech Várguez?

José Luis Pech nació el 25 de enero de 1954 en Mérida, por lo que actualmente tiene 72 años.

¿José Luis Pech Várguez tiene esposa?

Se desconoce si Pech Várguez tiene esposa, pues su vida personal la mantiene en privado.

¿Qué signo zodiacal es José Luis Pech Várguez?

Al haber nacido el 25 de enero, Pech Várguez es Acuario, signo que se caracteriza por ser desapegado, creativo e innovador.

¿José Luis Pech Várguez tiene hijos?

No se cuenta con información sobre si José Luis Pech tiene hijos, pues los detalles públicos se centran en su trayectoria.

¿Qué estudió José Luis Pech Várguez?

José Luis Pech tiene una licenciatura en Ingeniería Industrial en Producción en el Instituto Tecnológico de Mérida, una maestría en Ciencias de la Educación y un doctorado en Ciencias Administrativas por el Grupo Hec Doctorat. Jouy-En-Josas, París, Francia.

¿En qué ha trabajado José Luis Pech Várguez?

A lo largo de su trayectoria, Pech Várguez ha ocupado diversos cargos dentro de la administración pública, destacando puestos como: