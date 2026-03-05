Elisa María Hernández Romero, conocida en el ámbito político como “Liz” Hernández, es una política que actualmente se desempeña como Secretaria de Gobierno del estado de Campeche, bajo la administración de la gobernadora Layda Sansores San Román.

En 2026, la funcionaria se vio envuelta en una controversia tras ser cuestionada públicamente sobre la validez de su licenciatura. La polémica escaló en redes sociales luego de que una usuaria destacara presuntas inconsistencias en su formación académica, señalando que la institución donde cursó sus estudios no contaba con la modalidad a distancia en el periodo referido.

¿Quién es Elisa María Hernández Romero?

Antes de llegar a la Secretaría de Gobierno, Elisa María Hernández Romero destacó por su labor como titular de la Secretaría de Bienestar estatal, donde coordinó la entrega de programas sociales y el contacto directo con la ciudadanía.

Su trayectoria también incluye experiencia legislativa, donde fue reconocida por su firme defensa de los ideales de Morena ante la oposición.

¿Qué edad tiene Elisa María Hernández Romero?

Aunque Elisa María Hernández Romero celebra su cumpleaños el 15 de marzo, los documentos oficiales de la funcionaria no precisan su año de nacimiento, manteniendo este dato bajo reserva.

¿Elisa María Hernández Romero tiene pareja?

La funcionaria estatal mantiene su vida privada bajo una estricta reserva. No existen registros públicos, entrevistas ni información oficial que documenten el estado civil de Elisa María Hernández Romero.

¿Qué signo zodiacal es Elisa María Hernández Romero?

De acuerdo con el calendario astrológico tradicional, al nacer el 15 de marzo, Elisa María Hernández Romero pertenece al signo Piscis.

¿Elisa María Hernández Romero tiene hijos?

Al igual que con su situación de pareja, esta información pertenece al ámbito privado de Elisa María Hernández Romero.

¿Qué estudio Elisa María Hernández Romero?

Elisa María Hernández Romero cuenta con estudios de Licenciatura en Administración de Empresas por el Centro de Estudios Profesionales PITMAN.

¿En qué ha trabajado Elisa María Hernández Romero?

La trayectoria de Elisa María Hernández Romero ha estado estrechamente vinculada a Morena, logrando un ascenso constante dentro de la estructura gubernamental y política de Campeche.