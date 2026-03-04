Eliseo Fernández Montúfar es un político, exalcalde de la capital de Campeche (2018–2021) y una de las figuras más visibles de Movimiento Ciudadano en el sureste del país.

En los últimos años enfrentó procesos judiciales relacionados con presunto desvío de recursos; sin embargo, ha sostenido su inocencia y ha obtenido suspensiones mediante amparos que le han permitido retomar actividad pública.

Con el respaldo de su partido, ha retomado presencia política rumbo a la gubernatura de Campeche en 2027, donde aparece de manera recurrente en mediciones de preferencia electoral.

¿Quién es Eliseo Fernández Montúfar?

Eliseo Fernández Montúfar es militante de Movimiento Ciudadano, reconocido por su estilo de gestión directo y su cercanía con la ciudadanía durante su etapa como alcalde de Campeche.

Su paso por la administración municipal destacó por la inauguración de gimnasios deportivos y una política de bacheo y mantenimiento de espacios públicos que generó un alto capital político.

Tras enfrentar una orden de aprehensión que denunció como persecución política, su equipo jurídico ha logrado desestimar elementos clave de las acusaciones, permitiéndole regresar a la arena pública con una narrativa de resistencia y compromiso renovado con el estado.

¿Qué edad tiene Eliseo Fernández Montúfar?

En fuentes oficiales no se precisa la fecha de nacimiento de Eliseo Fernández Montúfar, por lo que no se cuenta con información pública que permita confirmar su edad en 2026.

¿Quién es la esposa de Eliseo Fernández Montúfar?

Según fuentes oficiales, Eliseo Fernández Montúfar contrajo matrimonio con Elsa Abraham Xacur, quien ha sido señalada como su compañera durante su trayectoria política en Campeche. No obstante, no se cuenta con información pública reciente que actualice su situación personal.

¿Qué signo zodiacal es Eliseo Fernández Montúfar?

Nacido el 23 de noviembre, Eliseo Fernández pertenece al signo Sagitario (en la cúspide con Escorpio), asociado con el optimismo, la resiliencia y un fuerte espíritu de lucha.

¿Eliseo Fernández Montúfar tiene hijos?

Es padre de familia; entre sus hijos destaca una hija adolescente, cuya vida familiar ha sido compartida ocasionalmente en sus redes sociales para mostrar su faceta humana y de cercanía, aunque protege la identidad y privacidad del resto de su núcleo familiar.

¿Qué estudió Eliseo Fernández Montúfar?

Eliseo Fernández Montúfar es Licenciado en Mercadotecnia por la Universidad Anáhuac y tiene estudios de especialización en instituciones como Harvard en Desarrollo Económico, Oxford en Política y Cambridge en Dirección de Proyectos.

¿En qué ha trabajado Eliseo Fernández Montúfar?

Eliseo Fernández Montúfar ha desarrollado una trayectoria que integra funciones legislativas, ejecutivas y actividad partidista en Campeche.