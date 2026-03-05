Ricardo Medina Farfán es un político, abogado y académico campechano que actualmente se desempeña como Diputado Local en el Congreso del Estado de Campeche, representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

¿Quién es Ricardo Medina Farfán?

Ricardo Medina Farfán es un servidor público con una carrera consolidada en los tres órdenes de gobierno, destacando principalmente por su gestión en el sector educativo.

Se le reconoce por haber encabezado la transformación de diversos programas pedagógicos en Campeche y por su capacidad de negociación política en contextos adversos. Su perfil combina la disciplina jurídica con la operación política, lo que le ha permitido ocupar cargos de alta responsabilidad tanto en el gabinete estatal como en la dirigencia partidista, donde fungió como presidente del Comité Directivo Estatal del PRI.

Ricardo Medina Farfán es un político, abogado y académico de Campeche. (Redes Sociales)

¿Qué edad tiene Ricardo Medina Farfán?

Ricardo Medina Farfán nació el 13 de enero de 1971, por lo que tiene 55 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ricardo Medina Farfán?

Ricardo Medina Farfán se encuentra casado con Blanca Uribe, quien lo ha acompañado a lo largo de su carrera pública y con quien suele aparecer en eventos de carácter social y comunitario en el estado.

¿Qué signo zodiacal es Ricardo Medina Farfán?

Al haber nacido el 13 de enero, Ricardo Medina Farfán es Capricornio. Este signo se asocia con rasgos como la disciplina, la ambición estructurada y la tenacidad.

¿Ricardo Medina Farfán tiene hijos?

Sí, es padre de familia. Aunque mantiene la privacidad de sus hijos fuera de la agenda política activa, se conoce públicamente que tiene tres hijos.

¿Qué estudió Ricardo Medina Farfán?

Ricardo Medina Farfán es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Campeche (UAC).

Además, cuenta con una Maestría en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y diversos estudios de posgrado en políticas públicas y administración.

¿En qué ha trabajado Ricardo Medina Farfán?

La carrera de Ricardo Medina Farfán se ha forjado a lo largo de más de tres décadas. Su trayectoria inició en 1993 dentro del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ascendiendo desde la base judicial hasta ocupar posiciones de alta responsabilidad en Campeche.