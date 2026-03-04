Christian Mishel Castro Bello es un político campechano que actualmente se desempeña como diputado Federal en la LXVI Legislatura (2024-2027), representando al Partido Revolucionario Institucional (PRI).

En 2026, es uno de los perfiles más sólidos de la coalición opositora rumbo a la gubernatura de Campeche en 2027. Tras la elección de 2021 y su actividad legislativa en temas de salud, ha reforzado su imagen como “relevo generacional” frente al actual gobierno estatal.

¿Quién es Christian Castro Bello?

Christian Castro Bello es un abogado y político con una trayectoria ascendente en la administración pública estatal y federal. Se le reconoce por haber sido el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) en Campeche, donde gestionó programas de impacto directo en comunidades vulnerables.

Su liderazgo se ha forjado en el territorio, caracterizándose por una narrativa de defensa de las instituciones y crítica al asistencialismo sin resultados. En el ámbito partidista, ha ocupado posiciones estratégicas a nivel nacional, como la Secretaría Regional del CEN del PRI, lo que le otorga un peso operativo considerable dentro de su partido.

Christian Castro Bello, diputado federal del PRI y figura clave de la oposición en Campeche. (@christiancastrobello/Instagram )

¿Qué edad tiene Christian Castro Bello?

Christian Castro Bello tiene 42 años de edad, nació el 14 de febrero de 1984 en la ciudad de San Francisco de Campeche.

¿Christian Castro Bello tiene pareja?

El legislador Christian Castro Bello mantiene una relación formal con la madre de su hija; no obstante, su pareja ha optado por conservar su identidad en el ámbito privado.

¿Qué signo zodiacal es Christian Castro Bello?

Al haber nacido el 14 de febrero, Christian Castro Bello es Acuario. Los rasgos asociados a este signo son la visión, el compromiso social y la capacidad de conectar con diversos grupos sociales.

¿Christian Castro Bello tiene hijos?

Si, Christian Castro Bello tiene una hija con su actual pareja.

¿Qué estudió Christian Castro Bello?

Christian Castro Bello es licenciado en Derecho por la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID).

¿En qué ha trabajado Christian Castro Bello?

La trayectoria profesional de Christian Castro Bello destaca por su desempeño en el servicio público a nivel estatal y federal, así como por su labor legislativa: