Ernesto Gándara Camou, conocido en la arena política como “El Borrego”, es un abogado y político sonorense con trayectoria en los ámbitos federal, estatal y municipal. Ha ocupado cargos relevantes como alcalde de Hermosillo y senador de la República, consolidando presencia en distintos niveles de gobierno.

En el contexto de la recomposición de fuerzas políticas en Sonora, Gándara Camou vuelve a perfilarse como un actor estratégico. Tras contender en 2021 como candidato de la alianza PRI-PAN-PRD.

¿Quién es Ernesto Gándara Camou?

Ernesto Gándara Camou es un político y jurista, cuya carrera despegó en la administración pública federal coordinando giras presidenciales. Fue el Presidente Municipal de Hermosillo (2006-2009) que impulsó obras hidráulicas críticas como el acueducto El Molinito.

Como Senador de la República (2012-2018), presidió las comisiones de Trabajo y Seguridad Pública, consolidándose como un legislador de peso en las reformas estructurales de la década pasada. Al interior del PRI, ha sido un operador de alto nivel, desempeñándose como Secretario Técnico del Consejo Político Nacional.

¿Qué edad tiene Ernesto Gándara Camou?

Ernesto Gándara nació el 22 de septiembre de 1960 en Hermosillo, Sonora. A marzo de 2026, el político tiene 65 años de edad.

¿Quién es la esposa de Ernesto Gándara Camou?

Ernesto Gándara Camou está casado con Pily Madrid de Gándara, quien lo ha acompañado a lo largo de su trayectoria en el servicio público, manteniendo un perfil discreto en la vida política.

¿Qué signo zodiacal es Ernesto Gándara Camou?

Al haber nacido el 22 de septiembre, Ernesto Gándara Camou pertenece al signo Virgo, un signo de tierra asociado con la meticulosidad, el enfoque analítico y la organización.

¿Ernesto Gándara Camou tiene hijos?

Ernesto Gándara Camou es padre de tres hijas, fruto de su matrimonio con Pily Madrid, con quien ha conformado su familia.

¿Qué estudió Ernesto Gándara Camou?

Ernesto Gándara Camou es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y cuenta con una maestría en Derecho Constitucional por la Universidad Panthéon-Assas.

¿En qué ha trabajado Ernesto Gándara Camou?

Ernesto Gándara Camou ha mantenido una presencia constante en la política sonorense, donde ha ocupado diversos cargos de representación y dirección como militante del PRI.