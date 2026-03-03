Sylvana Beltrones Sánchez es una abogada y política sonorense, integrante de una de las familias con mayor peso histórico dentro del Partido Revolucionario Institucional (PRI). A lo largo de su carrera, ha ocupado escaños tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República, especializándose en agendas de salud pública, desarrollo social y turismo.

¿Quién es Sylvana Beltrones Sánchez?

Sylvana Beltrones Sánchez es hija única de Manlio Fabio Beltrones, exdirigente nacional del PRI y exgobernador de Sonora. Militante priista, ha construido una trayectoria legislativa que incluye una diputación federal (2015-2018) y una senaduría (2018-2024).

Durante su paso por el Congreso de la Unión, presidió la Comisión de Salud, desde donde impulsó iniciativas orientadas a fortalecer los marcos normativos para la detección oportuna de enfermedades y la atención médica preventiva.

Paralelamente, encabeza la Fundación Beatriz Beltrones, organización enfocada en acciones de apoyo social y salud, consolidando un perfil que combina actividad parlamentaria y gestión institucional.

Sylvana Beltrones Sánchez, figura clave del PRI en Sonora. (Cuarto Oscuro / Cuartoscuro)

¿Qué edad tiene Sylvana Beltrones Sánchez?

Sylvana Beltrones Sánchez tiene 43 años, nació el 11 de agosto de 1982 en la Ciudad de México.

¿Quién es el esposo de Sylvana Beltrones Sánchez?

Sylvana Beltrones Sánchez y Pablo Escudero Morales están casados desde 2008. Él es abogado y empresario mexicano, especializado en Compliance y prevención de la corrupción, con experiencia en el ámbito jurídico y regulatorio.

¿Qué signo zodiacal es Sylvana Beltrones Sánchez?

Al haber nacido el 11 de agosto, Sylvana Beltrones es del signo Leo, un signo de fuego que suele asociarse con la seguridad, el liderazgo y la capacidad de comunicación.

¿Sylvana Beltrones Sánchez tiene hijos?

Sylvana Beltrones Sánchez y Pablo Escudero Morales tienen dos hijos en común, resultado de su matrimonio celebrado en 2008.

¿Qué estudió Sylvana Beltrones Sánchez?

Sylvana Beltrones Sánchez cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Iberoamericana, formación que respaldó su incursión en el ámbito legislativo y jurídico.

¿En qué ha trabajado Sylvana Beltrones Sánchez?

La trayectoria de Sylvana Beltrones Sánchez se distingue por integrar experiencia en la administración pública, el ámbito legislativo y la gestión institucional: