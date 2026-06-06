Especialistas han pronosticado que el jueves 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026, lloverá y habrá tormenta eléctrica en la Ciudad de México (CDMX), donde se hará la apertura del evento.

Portales como The Weather Channel y Meteored anticipan que las lluvias se presentarán desde la mañana del jueves, se intensificará a tormenta entradas 15:00 horas y seguirá así hasta la noche.

Prevén lluvias y tormenta durante el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial 2026

La inauguración del Mundial 2026 y el partido inaugural podrían realizarse bajo condiciones meteorológicas adversas, pues los pronósticos anticipan lluvias durante gran parte del jueves 11 de junio.

Pronostican tormenta para la inauguración del Mundial 2026 el 11 de junio (DANIEL AUGUSTO/ CUARTOSCURO.COM / Daniel Augusto)

De acuerdo con la información, la ceremonia de apertura está programada para las 11:30 horas, mientras que el partido inaugural entre México y Sudáfrica arrancará a las 13:00 horas.

Pese a que los eventos se han programado por la mañana y tarde, desde las primeras horas del jueves 11 de junio lloverá. Esto también había sido pronosticado por autoridades locales.

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que las precipitaciones, acompañadas de actividad eléctrica, granizo y fuertes rachas de viento, podrían mantenerse hasta el 12 de junio debido a un temporal.

Ante este escenario, el Gobierno de CDMX anunció la implementación de Tlaloque 2.0, un operativo de movilidad y seguridad que contempla:

Personal adicional

Equipos hidroneumáticos

La inauguración del Mundial 2026 marcará un momento histórico para la capital mexicana, aunque el clima podría convertirse en un factor importante para organizadores y asistentes.