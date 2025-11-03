Antonio Gutiérrez es el alcalde de Hermosillo, Sonora, quién se ha dedicado a visitar a las víctimas del incendio de la tienda Waldo’s.

El pasado 1 de noviembre una explosión al interior de una tienda Waldo’s en Hermosillo, Sonora causó la muerte de 23 personas y dejó cerca de 15 heridos lo que provocó una serie de investigaciones en torno al hecho.

En tanto el alcalde de Hermosillo ha tratado de mantenerse cerca de la víctimas de esta tragedia.

A continuación te contamos datos de su vida como:

¿Quién es?

¿Qué edad tiene?

¿Quién es su esposa?

¿Qué signo zodiacal es?

¿Cuántos hijos tiene?

¿Qué estudió?

¿En qué ha trabajado?

¿Quién es Antonio Gutiérrez?

Después de la tragedia que envuelve a Hermosillo, Sonora por la explosión de una tienda Waldo’s que dejó 23 muertos y varios heridos, Antonio Francisco Astiazarán Gutiérrez, alcalde de este municipio se ha dedicado a estar cerca de las víctimas.

Porque el pasado 2 de noviembre, el alcalde de Hermosillo, se presentó en la Clínica El Noroeste para ofrecer su respaldo a los familiares de las dos víctimas del incendio en Waldo’s que permanecen internadas.

Además el alcalde de Hermosillo ha lamentado los hechos en sus redes sociales.

¿Qué edad tiene Antonio Gutiérrez?

Acorde con los datos públicos de Antonio Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, Sonora nació un 13 de julio de 1971, por lo que en este 2025 tiene 54 años de edad.

¿Quién es su esposa Antonio Gutiérrez?

Patricia Ruibal sería la esposa de Antonio Gutiérrez, a quién se le ha visto con el alcalde de Hermosillo en varios actos públicos.

¿Qué signo zodiacal es Antonio Gutiérrez?

Al tener la fecha de nacimiento de Antonio Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, Sonora como un 13 de julio de 1971 se puede saber que su signo zodiacal es Cáncer.

Las personas de signo zodiacal Cáncer son descritas como sensibles, hogareñas y protectoras.

¿Cuántos hijos tiene Antonio Gutiérrez?

Antonio Gutiérrez, alcalde de Hermosillo, Sonora mantiene su vida privada por lo que se desconoce si tiene hijos o no.

¿Qué estudió Antonio Gutiérrez?

En cuánto a cuál es el máximo grado de estudios de Antonio Gutiérrez se sabe que tiene varios títulos y especialidades como:

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Hermosillo

Especialidad en Derecho Internacional Público

Maestría en Teoría Política por la Universidad de Essex, Colchester, Inglaterra en 1996.

¿En qué ha trabajado Antonio Gutiérrez?

Sobre la trayectoria profesional de Antonio Gutiérrez se sabe que ha estado tanto en la política, como funcionario de Gobierno y hasta docente donde ha tenido cargos como:

Secretario de Fomento al Turismo en el Gobierno del Estado de Sonora de 2000 a 2003

Presidente Municipal de Guaymas, Sonora de 2006 a 2009

Diputado Federal por el distrito 4 de Sonora (LIX Legislatura: 2003 a 2006 y LXII Legislatura: 2012 a 2015

Jefe de Oficina de la Secretaría de Desarrollo Social SEDESOL de 2017 a 2018

2017 a 2018 Presidente Municipal de Hermosillo, Sonora desde el 16 de septiembre de 2021

Docente en la asignatura de Derecho Constitucional

Miembro del Instituto Nacional de Administración Pública