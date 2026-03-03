Damián Zepeda Vidales es un político mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, afiliado al PAN. Ha ocupado cargos legislativos tanto a nivel local como federal, así como la dirigencia nacional de su partido. Si quieres conocer más sobre su vida, continúa leyendo.
¿Quién es Damián Zepeda Vidales?
Damián Zepeda Vidales es un político mexicano del Partido Acción Nacional, con amplia trayectoria legislativa. Entre sus cargos más relevantes destacan su paso como dirigente nacional del PAN y su puesto como senador de la República, representando a Sonora.
¿Qué edad tiene Damián Zepeda Vidales?
Damián Zepeda Vidales nació el 17 de noviembre de 1978 en Hermosillo, Sonora, por lo que actualmente tiene 47 años.
¿Damián Zepeda Vidales tiene esposa?
Sí, Damián Zepeda está casado con Ivonne Robinson Bours González.
¿Qué signo zodiacal es Damián Zepeda Vidales?
Al haber nacido el 17 de noviembre, Damián Zepeda es Escorpio, signo que se caracteriza por ser determinado, analítico y audaz.
¿Damián Zepeda Vidales tiene hijos?
Sí, Damián Zepeda e Ivonne Bours tienen tres hijos.
¿Qué estudió Damián Zepeda Vidales?
Zepeda Vidales cuenta con una amplia trayectoria académica:
- Licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora
- Cursos en Escritos Legales-Políticas Urbanas y Gobierno
- Estudios de Derecho y Política en la Universidad de Harvard
- Estudios del Sistema Legal Cubano en La Habana, Cuba
- Estudios de Filosofía Política y Realidad Económica en la Academia de Difusión Humanística
- Diplomado en Marketing Político y Mediación en la Universidad del Noroeste
- Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Thunderbird e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey
¿En qué ha trabajado Damián Zepeda Vidales?
Damián Zepeda Vidales tiene más de 20 años de experiencia, destacando cargos como:
- 2001: Miembro activo del PAN
- 2001-2003: Secretario particular en el Ayuntamiento de Hermosillo
- 2001-2003: Secretario Técnico de la Comisión de Hacienda y de Obra Pública en el Ayuntamiento de Hermosillo
- 2001-2003: Secretario Técnico de la Comisión de Obra Pública en el Ayuntamiento de Hermosillo
- 2003: Coordinador estatal de jóvenes en la campaña del PAN a la gubernatura de Sonora
- 2003-2004: Jefe de Departamento en la CONAPESCA
- 2006-2007: Director del área en la CONAPESCA
- 2007-2009: Director de Planeación y Programación y Evaluación en la CONAPESCA
- 2009: Director General Adjunto de Planeación, Programación y Evaluación en la Comisión Nacional para la Acuacultura y Pesca de la SAGARPA
- 2009-2012: Diputado local en la LXI legislatura del Congreso de Sonora
- 2010-2013: Consejero estatal del PAN
- 2012-2015: Diputado federal en la LXII Legislatura
- 2015: Candidato a presidente municipal de Hermosillo
- 2017-2018: Presidente del CEN del PAN
- 2017: Secretario General del CEN del PAN
- 2018-2021: Senador de la República por Sonora