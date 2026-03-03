Damián Zepeda Vidales es un político mexicano nacido en Hermosillo, Sonora, afiliado al PAN. Ha ocupado cargos legislativos tanto a nivel local como federal, así como la dirigencia nacional de su partido. Si quieres conocer más sobre su vida, continúa leyendo.

¿Quién es Damián Zepeda Vidales?

Damián Zepeda Vidales es un político mexicano del Partido Acción Nacional, con amplia trayectoria legislativa. Entre sus cargos más relevantes destacan su paso como dirigente nacional del PAN y su puesto como senador de la República, representando a Sonora.

¿Qué edad tiene Damián Zepeda Vidales?

Damián Zepeda Vidales nació el 17 de noviembre de 1978 en Hermosillo, Sonora, por lo que actualmente tiene 47 años.

¿Damián Zepeda Vidales tiene esposa?

Sí, Damián Zepeda está casado con Ivonne Robinson Bours González.

Damián Zepeda Vidales, ex dirigente del PAN (Ig: @damianzepedavid)

¿Qué signo zodiacal es Damián Zepeda Vidales?

Al haber nacido el 17 de noviembre, Damián Zepeda es Escorpio, signo que se caracteriza por ser determinado, analítico y audaz.

¿Damián Zepeda Vidales tiene hijos?

Sí, Damián Zepeda e Ivonne Bours tienen tres hijos.

¿Qué estudió Damián Zepeda Vidales?

Zepeda Vidales cuenta con una amplia trayectoria académica:

Licenciatura en Derecho por la Universidad de Sonora

Cursos en Escritos Legales-Políticas Urbanas y Gobierno

Estudios de Derecho y Política en la Universidad de Harvard

Estudios del Sistema Legal Cubano en La Habana, Cuba

Estudios de Filosofía Política y Realidad Económica en la Academia de Difusión Humanística

Diplomado en Marketing Político y Mediación en la Universidad del Noroeste

Maestría en Administración de Empresas en la Universidad de Thunderbird e Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores Monterrey

¿En qué ha trabajado Damián Zepeda Vidales?

Damián Zepeda Vidales tiene más de 20 años de experiencia, destacando cargos como: