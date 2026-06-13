La Fiscalía General de la República (FGR) efectuó la captura de Héctor Landa Cabrera, ex mando del SAT en el sexenio de Enrique Peña Nieto, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito.

Elementos de la AIC de la FGR desarrollaron técnicas de investigación... que permitieron cumplimentar una orden de aprehensión en contra de Héctor “N”, por su posible participación en el delito de enriquecimiento ilícito. FGR

Las investigaciones apuntan a que Héctor Landa Cabrera aumentó de manera injustificada su patrimonio entre 2011 y 2018, periodo en el que ocupó un cargo público en el SAT.

Derivado de los trabajos de investigación, se confirmó su presencia en un domicilio en la colonia Felipe Carrillo Puerto, municipio de Xalapa, Veracruz, donde fue detenido por autoridades del Gabinete de Seguridad.

FGR captura a Héctor Landa Cabrera, ex mando del SAT en el sexenio de Peña Nieto (FGR)

Investigación contra Héctor Landa Cabrera terminó en su captura en Xalapa, Veracruz

De acuerdo con la FGR, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), en acompañamiento del SAT, realizaron por varios días las labores de inteligencia en el caso Héctor Landa Cabrera.

Estos esfuerzos permitieron cumplimentar una orden de aprehensión por el delito de enriquecimiento ilícito, en contra del ex mando del SAT en el sexenio de Peña Nieto.

Con base en los datos de prueba obtenidos por personal de la AIC, el Ministerio Público Federal (MPF)... solicitó y obtuvo de la autoridad judicial una orden de aprehensión en contra de la persona en mención. FGR

Héctor Landa Cabrera fue ubicado en el municipio de Xalapa, Veracruz, donde fue detenido por autoridades del Gabinete de Seguridad, en estricto apego al Plan Estratégico de Procuración de Justicia.

Durante la aprehensión, se le leyó la Cartilla de Derechos de las Personas en Detención, garantizando el debido proceso y el respeto irrestricto a sus derechos humanos.

FGR captura a Héctor Landa Cabrera, ex mando del SAT en el sexenio de Peña Nieto (FGR)

¿De qué se le acusa a Héctor Landa Cabrera, ex mando del SAT en el sexenio de Peña Nieto?

Según el comunicado oficial de la FGR, Héctor Landa Cabrera, ex mando del SAT durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, es acusado de: