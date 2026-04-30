El gobernador Rubén Rocha Moya podría ser llamado al Senado luego de las acusaciones que el gobierno de Estados Unidos hizo en su contra por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

En entrevista con López-Dóriga, Ignacio Mier señaló que, si existe una solicitud formal por parte de los legisladores, Rocha Moya podría ser llamado al Senado como en el caso de Maru Campos.

“Si hay una solicitud la atenderemos en agenda política. Le daremos el curso que debe de ser porque no puede haber distingo”. Ignacio Mier

Rubén Rocha Moya no aparece en la lista de la OFAC (Eduardo Díaz )

Mier aclara que Rocha Moya podría ser llamado al Senado por acusaciones de Estados Unidos

Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Rubén Rocha Moya como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

Luego de la polémica “invitación” de Maru Campos al Senado, Ignacio Mier fue cuestionado sobre la posibilidad de que Rocha Moya también sea llamado tras las acusaciones de Estados Unidos.

Ignacio Mier señaló que si existe una solicitud formal, esta se atenderá en la agenda política y se le dará el curso legal correspondiente sin importar el partido político, pues “no puede haber distingo”.

El senador aclaró que, debido a que el periodo ordinario de sesiones está concluyendo, el asunto pasaría a la Comisión Permanente del Congreso y aún no se sabe si estará en la agenda.

Durante la entrevista, Ignacio Mier mencionó que de presentarse la solicitud formal, seguramente tendría que ser canalizada a la Primera Comisión de Gobernación de la Comisión Permanente.