Los resultados de preinscripción para 1° grado de primaria 2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están a unas horas de conocerse. Acá te contamos cómo consultarlos.
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó por medio de su sitio web que será el martes 9 de junio cuando se den a conocer los resultados.
Hay que recordar que la autoridad educativa federal ya estableció que el inicio de clases para 1° primaria y el resto de grados escolares, será hasta el próximo 24 de agosto.
¿Cómo consultar los resultados de 1° primaria SEP 2026?
Desde el martes 9 de junio, estarán disponibles para consulta abierta los resultados de 1° primaria SEP 2026. Si no sabes cómo revisar qué escuela se le asignó a tu hijo, debes seguir estos pasos:
- Ingresa al portal oficial que corresponde al sitio web de Preinscripciones Ciudad de México de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)
- Ten tus documentos listos: Antes de iniciar, asegúrate de tener a la mano los siguientes tres datos del menor: Opción de Preinscripción (OP), CURP, folio de registro
- Introduce los datos que se te requieren sobre el menor de edad
- Consulta la asignación, la cual será arrojada por el sistema de forma automática y en la que se explicará cuál fue la escuela pública que le fue asignada a tu hijo o hija para el próximo ciclo escolar
¿Cuándo inicia el ciclo escolar SEP 2026?
El ciclo escolar SEP 2026 inicia el lunes 24 de agosto y concluye el viernes 9 de julio de 2027, además de que contempla 195 días efectivos de clase en educación básica.
El periodo de vacaciones de invierno serán del 18 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027, mientras que Semana Santa se marcará del 22 al 26 de marzo.
El ciclo SEP 2026 incluye 7 sesiones de Consejo Técnico Escolar, además de descansos oficiales como 16 de septiembre, 1 de febrero, 15 de marzo, 1 de mayo y otros establecidos