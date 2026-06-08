Los resultados de preinscripción para 1° grado de primaria 2026 por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP) están a unas horas de conocerse. Acá te contamos cómo consultarlos.

La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) informó por medio de su sitio web que será el martes 9 de junio cuando se den a conocer los resultados.

Hay que recordar que la autoridad educativa federal ya estableció que el inicio de clases para 1° primaria y el resto de grados escolares, será hasta el próximo 24 de agosto.

Ciclo SEP 2026 (Eduardo Díaz / sdpnoticias.com)

¿Cómo consultar los resultados de 1° primaria SEP 2026?

Desde el martes 9 de junio, estarán disponibles para consulta abierta los resultados de 1° primaria SEP 2026. Si no sabes cómo revisar qué escuela se le asignó a tu hijo, debes seguir estos pasos:

Ingresa al portal oficial que corresponde al sitio web de Preinscripciones Ciudad de México de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM)

Ten tus documentos listos: Antes de iniciar, asegúrate de tener a la mano los siguientes tres datos del menor: Opción de Preinscripción (OP), CURP, folio de registro

Introduce los datos que se te requieren sobre el menor de edad

Consulta la asignación, la cual será arrojada por el sistema de forma automática y en la que se explicará cuál fue la escuela pública que le fue asignada a tu hijo o hija para el próximo ciclo escolar

¿Cuándo inicia el ciclo escolar SEP 2026?

El ciclo escolar SEP 2026 inicia el lunes 24 de agosto y concluye el viernes 9 de julio de 2027, además de que contempla 195 días efectivos de clase en educación básica.

El periodo de vacaciones de invierno serán del 18 de diciembre de 2026 al 4 de enero de 2027, mientras que Semana Santa se marcará del 22 al 26 de marzo.

El ciclo SEP 2026 incluye 7 sesiones de Consejo Técnico Escolar, además de descansos oficiales como 16 de septiembre, 1 de febrero, 15 de marzo, 1 de mayo y otros establecidos