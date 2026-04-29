Rosa Icela Rodríguez evitó responder a la prensa en su llegada a Palacio Nacional tras las acusaciones formales por narcotráfico contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, en Estados Unidos.

Estados Unidos solicitó la extradición de Rubén Rocha Moya junto con otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, aunque la SRE señaló que no existen pruebas suficientes en los documentos enviados.

Por su parte, el gobernador de Sinaloa rechazó categóricamente los señalamientos y denunció una violación a la soberanía mexicana por parte del gobierno de Estados Unidos.

Rosa Icela Rodríguez (Graciela López Herrera/Cuartoscuro / Graciela López Herrera)

Estados Unidos pide la extradición de Rocha Moya tras acusaciones

El miércoles 29 de abril de 2026 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) hizo pública la respuesta a la solicitud de Estados Unidos, en la que piden la detención de Rubén Rocha Moya y 9 de sus funcionarios con fines de extradición.

Sin embargo, la SRE puntualizó que no hay elementos de prueba que sustenten la relación de Rubén Rocha y sus funcionarios con Los Chapitos, grupo del Cártel de Sinaloa.

Ahora, la Fiscalía General de la República (FGR) revisará la solicitud de Estados Unidos.

Rubén Rocha Moya rompe el silencio por acusación en Estados Unidos (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

De acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, Rocha Moya y los nueve funcionarios de Sinaloa están siendo acusados de cargos como:

Conspiración para la importación de narcóticos como el fentanilo.

Posesión de ametralladoras y artefactos explosivos

Conspiración para poseer estas armas

Dichos delitos tienen una pena mínima de 40 años de prisión, siendo que de proceder a juicio la fiscalía podría solicitar cadena perpetua.

Por su parte, Rubén Rocha Moya se pronunció vía X en torno a las acusaciones.

El gobernador rechazó categóricamente los señalamientos, a la par de denunciar una violación a la soberanía mexicana por parte de los Estados Unidos.