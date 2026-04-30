Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, dice estar tranquilo pese a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa.

Ante los medios, el alcalde Gámez Mendívil afirmó que todos estos años frente a Culiacán se ha dedicado a trabajar por el municipio, siempre apegado a la legalidad y al Estado de Derecho.

“Siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, todo siempre dentro del Estado de derecho”. Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán

Gámez Mendívil defiende su trabajo en Culiacán ante acusaciones de Estados Unidos (Yazmín Betancourt)

Gámez Mendívil no teme acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa

Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Gámez Mendívil como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.

Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó las acusaciones de Estados Unidos y dijo “estar tranquilo” como persona y como alcalde, pues siempre se ha conducido apegado a la legalidad.

Cabe mencionar que, además de Gámez Mendívil, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como: