Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán, dice estar tranquilo pese a las acusaciones del gobierno de Estados Unidos de nexos con el Cártel de Sinaloa.
Ante los medios, el alcalde Gámez Mendívil afirmó que todos estos años frente a Culiacán se ha dedicado a trabajar por el municipio, siempre apegado a la legalidad y al Estado de Derecho.
“Siempre nos hemos conducido con apego a la legalidad, todo siempre dentro del Estado de derecho”.Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
Gámez Mendívil no teme acusaciones de nexos con el Cártel de Sinaloa
Este miércoles 29 de abril, Estados Unidos señaló a Gámez Mendívil como uno de los funcionarios que facilitaron las operaciones del Cártel de Sinaloa en ambos lados de la frontera.
Juan de Dios Gámez Mendívil rechazó las acusaciones de Estados Unidos y dijo “estar tranquilo” como persona y como alcalde, pues siempre se ha conducido apegado a la legalidad.
Cabe mencionar que, además de Gámez Mendívil, la acusación de Estados Unidos incluye a figuras de alto nivel como:
- Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa
- Enrique Inzunza Cázares, senador mexicano y exsecretario general de Sinaloa
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas
- Dámaso Castro Zaavedra, vicefiscal de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, quien presuntamente recibía 11,000 dólares mensuales del cártel a cambio de filtrar información sobre operativos de seguridad respaldados por Estados Unidos
- Juan Valenzuela Millán, excomandante de la Policía Municipal de Culiacán, acusado adicionalmente de participar en el secuestro y asesinato de una fuente de la DEA y su familiar en octubre de 2023
- Marco Antonio Almanza Aviles, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Nunez, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado en Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública del estado de Sinaloa
- Jose Antonio Dionisio Hipolito, exsubdirector de la Policía Estatal de Sinaloa