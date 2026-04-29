La Fiscalía General del Estado de Sinaloa respondió a Estados Unidos y sus acusaciones contra funcionarios: exige respeto a la soberanía y a la presunción de inocencia.

“La institución subraya que en México rige el principio de presunción de inocencia, por lo que ninguna persona puede ser considerada responsable sin que medie resolución de autoridad judicial competente”. Fiscalía General del Estado de Sinaloa

En breve comunicado, recordó a las autoridades de Estados Unidos que cualquier solicitud de extradición debe ser en respeto a la Constitución y a la Ley de Extradición.

Esto tras la solicitud de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, que acusa de narcotráfico a varios funcionarios, entre ellos el vicefiscal Damáso Castro Saavedra.

Fiscalía de Sinaloa responde a Estados Unidos y exige respeto a soberanía nacional

En el escrito de la Fiscalía de Sinaloa, señaló a las autoridades de Estados Unidos que cualquier solicitud debe ser en respeto a la soberanía nacional, así como a los tratados vigentes.

Fiscalía de Sinaloa responde a acusaciones de Estados Unidos (Fiscalía de Sinaloa)

Por lo mismo, debe ser la Fiscalía General de la República la institución que deberá determinar, con base en pruebas, la procedencia de la solicitud de extradición contra funcionarios.

La Fiscalía de Sinaloa destaca que las pruebas deben tener procedencia legal, ya que toda actuación en materia de procuración de justicia debe estar apegadas al debido proceso.

Además de que Estados Unidos debe conducirse con legalidad y en respeto a la soberanía nacional así como a la Ley de Extradición Internacional, junto a tratados vigentes.

Aunque finaliza con la afirmación de que la Fiscalía de Sinaloa refrenda su compromiso con la objetividad y el respeto irrestricto al marco constitucional.

Fiscalía de Sinaloa pide a Estados Unidos respetar la presunción de inocencia

La Fiscalía de Sinaloa también reiteró a las autoridades de Estados Unidos la presunción de inocencia que rige en México, ante escrito que los acusa de crimen organizado.

Por ello, los funcionarios como Dámaso Castro Saavedra, se presumen inocentes hasta que una autoridad jurídica determine lo contrario, sentencia la Fiscalía.

De momento y de manera personal, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra no se ha pronunciado ante señalamientos de Estados Unidos por vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Acorde con la acusación de Estados Unidos, Dámaso Castro Zaavedra habría recibido sobornos mensuales de parte de Los Chapitos, para protección e inmunidad.