¿Quién es Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey y posible candidato a la presidencia de 2024?

Luis Donaldo Colosio Riojas, actual alcalde de Monterrey, Nuevo León, ha sonado en los últimos días por supuestamente figurar como candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la Presidencia 2024.

Luis Donaldo Colosio comenzó a ser conocido por ser el hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI asesinado en 1994 en la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California.

Como político Luis Donaldo Colosio Riojas ha destacado como unos de los principales integrantes de Movimiento Ciudadano y ahora figurar como candidato presidencial en 2024.

Luis Donaldo Colosio Riojas (Mario Jasso / Mario Jasso)

¿Quién es Luis Donaldo Colosio Riojas?

Luis Donaldo Colosio es un joven político y empresario de 36 años, que nació en Magdalena de Kino, Sonora.

Es hijo del famoso priista y candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio Murrieta.

Luis Donaldo Colosio es licenciado en Derecho por el Tec de Monterrey. Su actividad laboral la comenzó como empresario y como integrante de diversas asociaciones, de acuerdo su perfil en LinkedIn.

Algunas de ellas son:

Barra Mexicana

Colegio de Abogados

International Chamber of Commerce

En 2016 Luis Donaldo Colosio cofundó Komenko, una plataforma virtual para ofrecer asesorías jurídicas a personas emprendedoras de México.

En 2018 entró a la política, como su padre, pero no por el PRI, sino por Movimiento Ciudadano como diputado local en Nuevo León.

Luego de cumplir su cargo como legislador, Luis Donaldo Colosio se postuló como candidato a la alcaldía de Monterrey.

Luis Donaldo Colosio no solo ganó con alrededor de 47 % de los votos, sino que se llevó una amplia ventaja respeto al segundo lugar que fue Francisco Cienfuegos del PRI-PRD con 31 %.

¿Luis Donaldo Colosio será el candidato presidencial 2024 de Movimiento Ciudadano?

Luis Donaldo Colosio podría ser candidato presidencial 2024 de Movimiento Ciudadano, según una encuesta de Reforma.

Una encuesta puso en tercer lugar con 27 % sobre posibles candidatos presidenciales 2024. Arriba de él solo está:

Marcelo Ebrard con 31 %

Claudia Sheinbaum con 30 %

Tras el presunto destape, Luis Donaldo Colosio dijo que no quiere decir si es o no verdad, pues no es el momento de hablar de candidatos a la Presidencia 2024.

Además de Luis Donaldo Colosio en Movimiento Ciudadano también suena: