La muerte de Nemesio Oseguera alias El Mencho, no acaba con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), solo lo debita.

Autoridades mexicanas e internacionales son conscientes de ello, por lo que ya están dando seguimiento a varios mandos del CJNG que podrían ocupar el lugar de El Mencho en esta nueva estructura.

Así lo dio a conocer el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México, Omar García Harfuch, a su paso por la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum de este 23 de febrero.

“(Habrá un) reacomodo dentro de este grupo delincuencial en el estado de Jalisco, por lo que ya hay un seguimiento particular de varios mandos dentro de la organización criminal” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Ante cualquier tipo de reacción o reestructuración dentro del cártel, se prioriza la seguridad de los ciudadanos por lo que se han instalado centros de mandos en distintos de la República Mexicana para evitar más actos de violencia y reforzar las zonas.

“El gabinete de seguridad está trabajando en estar preparados para cualquier tipo de eventualidad. La prioridad es protección de la ciudadania” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

¿Quién es el nuevo líder del CJNG tras caída de El Mencho?

En organizaciones criminales tras la caída del líder: padres, hermanos, hijos o primos suelen tomar el mando, lo que se complica dentro del CJNG por la falta de un heredero de El Mencho.

El primogénito de El Mencho, Rubén Oseguera González alias El Menchito, está preso en Estados Unidos, condenado a cadena perpetua.

Por lo que el nombre que suena para convertirse en la nueva cabeza es el de Juan Carlos Valencia González, alias El 03, El R3 o El Plumas.

Él es el hijastro de Oseguera Cervantes e hijo de Rosalinda González Valencia alias La Jefa.

Se le atribuye la creación y conducción del Grupo Élite, brazo armado táctico del CJNG, responsable de ejecuciones selectivas e incursiones en territorios rivales así como el control de plazas en disputa.

No obstante, el puesto estaría peleado por Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, quien contaría con el respaldo de familiares de El Mencho para encabezar la red criminal.

El Gobierno de Estados Unidos lo identifica como un alto mando especializado en estrategias de reclutamiento, por lo que la estructura militar dentro de la organización podría pesar más.

La sucesión del CJNG (Eduardo Díaz/ sdpnoticias)

Con información de Infobae y CNN