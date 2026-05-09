La gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuéllar Cisneros, encabezó la colocación de la primera piedra de la empresa sueca Ludvig Svensson en la Ciudad Industrial Xicohténcatl I, ubicada en el municipio de Tetla de la Solidaridad, proyecto que contempla una inversión de 11.6 millones de dólares y la creación de 100 empleos directos.

Durante el evento, la mandataria estatal destacó que Tlaxcala continúa posicionándose como uno de los estados con mayor crecimiento industrial y atracción de capital extranjero en el país, gracias a la llegada de nuevas compañías internacionales y a la expansión de empresas ya instaladas en la entidad.

Nueva planta de Ludvig Svensson fortalece desarrollo industrial en Tlaxcala

Lorena Cuéllar afirmó que actualmente inversionistas de más de 20 países mantienen operaciones en Tlaxcala y subrayó que, en lo que va de su administración, se han concretado decenas de nuevos proyectos industriales que fortalecen la economía local y generan oportunidades laborales para las familias tlaxcaltecas.

Ludvig Svensson instalará en Tlaxcala su primera sede de producción en México

Por su parte, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico estatal, Javier Marroquín Calderón, señaló que la instalación de Ludvig Svensson representa un hecho relevante para la entidad, al tratarse de la primera planta de la firma en México.

La compañía, especializada en soluciones textiles para control climático en invernaderos, eligió a Tlaxcala por factores como ubicación estratégica, conectividad logística, costos competitivos y condiciones favorables para el desarrollo industrial.

Ludvig Svensson instalará en Tlaxcala su primera sede de producción en México

La CEO de la empresa, Anne Ludvigson, explicó que la nueva sede permitirá ampliar operaciones hacia mercados de América Latina y fortalecer la atención al sector agrícola. El proyecto se desarrollará en dos etapas

La primera contempla oficinas, almacenes y una zona operativa inicial que podría concluir en 2027

La segunda ampliará el espacio de producción para incrementar la capacidad de manufactura y distribución.

Mientras que el alcalde de Tetla, Giovanni Montiel López, destacó que la llegada de esta empresa representa nuevas oportunidades económicas y crecimiento para la región.

Ludvig Svensson instalará en Tlaxcala su primera sede de producción en México

Con esta inversión, Tlaxcala busca consolidarse como uno de los principales polos industriales del centro del país y reforzar su estrategia de generación de empleo y desarrollo económico.