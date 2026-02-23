Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el CJNG tendrá una reestructuración interna, por lo que se cree que Juan Carlos Valencia González, ‘El 03′, podría convertirse en el nuevo líder.

Juan Carlos Valencia González es hijastro de El Mencho, quien fue abatido por el ejército mexicano el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González es hijo biológico de Rosalinda González Valencia alias La Jefa, e hijastro de El Mencho.

Su padre es Armando Valencia Cornelio alias El Maradona o El Juanito, cofundador del extinto Cártel del Milenio y exjefe de El Mencho.

Se le conoce como El 03, El R3 o El Plumas. Su alias delata su posición en el organigrama del Cártel Jalisco Nueva Generación; ocupa el tercer lugar.

Desde 2021 está siendo buscado por autoridades de Estados Unidos, quienes ofrecen 5 millones de dólares (poco más de 86 millones de pesos) a quienes den información para su captura.

La Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, lo acusa de:

Distribución de droga

Uso de armas de fuego

Decomiso penal

Juan Carlos Valencia González (@DiarioPresente / X)

¿Qué edad tiene Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González nació en Santa Ana, California, el 12 de septiembre de 1984, por lo que actualmente tiene 41 años de edad.

¿Quién es la esposa de Juan Carlos Valencia González?

Se desconoce el estado civil de Juan Carlos Valencia González.

¿Cuántos hijos tiene Juan Carlos Valencia González?

Se desconoce si Juan Carlos Valencia González tiene descendencia directa.

¿Qué estudió Juan Carlos Valencia González?

Se desconoce el grado de estudios de Juan Carlos Valencia González.

¿En qué ha trabajado Juan Carlos Valencia González?

Al ser pariente de Los Cuinis, Juan Carlos Valencia González se inició en el narcotráfico a temprana edad.

En 2007 llegó a traficar y distribuir en Estados Unidos, desde México, más de 5 kilogramos de cocaína y 500 miligramos de metanfetaminas.

Se le acusa de ser actor intelectual del secuestro de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, hecho que tuvo lugar el 15 de agosto de 2016, en Puerto Vallarta.

Autoridades lo identifican como el fundador y coordinador del Grupo Élite, principal brazo armado del CJNG, creado en 2019, cuyo territorio se extiende en Michoacán, Zacatecas y Guanajuato.

Juan Carlos Valencia González (@DiarioPresente / X)

Juan Carlos Valencia González alias El 03, podría suceder a El Mencho en el CJNG

Al estar preso en Estados Unidos, Rubén Oseguera González alias El Menchito, hijo de El Mencho, su hijastro Juan Carlos Valencia González tiene altas probabilidades de convertirse en la cabeza de la organización criminal.

Esto siempre y cuando la nueva estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación obedezca a la relación familiar y no a la estrategia criminal de la organización.

Se cree que su mandato fue acordado incluso antes de la muerte de El Mencho, de lo contrario, habrá una lucha interna dentro del CJNG, mismo que podría tener una ruptura y, por ende, debilitarse más.