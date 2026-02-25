Caen 11 policías en Michoacán por presuntos vínculos con CJNG

El director de la Policía Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, junto a otros 10 elementos, fue detenido en Michoacán por sus presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Los mensajes que recibían estos elementos, entre ellos el director de la Policía Municipal de Ecuandureo, era todo lo que conllevaba al tipo de halconeo” Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán

Según informó Carlos Torres Piña, fiscal de Michoacán, los 11 elementos recibían órdenes y fungían como halcones para la organización criminal que lideraba el ya abatido Rubén Oseguera Cervantes, El Mencho.

Tras la muerte de El Mencho, detienen 11 policias (Eduardo Díaz / SDPnoticias )

Elementos de la Policía Municipal de Ecuandureo fueron detenidos por vínculos con el CJNG

La captura del director de la Policía Municipal de Ecuandureo y 10 de sus oficiales se efectuó cuando el personal de la Guardia Civil realizaba un operativo en la zona de Zamora por quema de vehículos y bloqueos del CJNG.

Al notar actividad sospechosa, lo uniformados marcaron el alto a dos vehículos con gente armada encapuchados y con varios celulares, quienes se identificaron como Policía Municipal de Ecuandureo.

Tras ser revisados, la SSP de Michoacán les aseguró droga a los pasajeros, insignias del CJNG y diversos teléfonos celulares, en los cuales mantenían un grupo de WhatsApp para:

Filtrar información operativa

Compartir recorridos

Alertar al CJNG sobre la movilización de fuerzas estatales y federales

Los 11 detenidos, de los cuales 10 son originarios del estado de Jalisco y uno de Ecuandureo, fueron presentados a la Unidad de Asuntos Especiales de la Fiscalía General del Estado, donde se resolverá su situación jurídica.