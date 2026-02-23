Omar García Harfuch, confirmó que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, serán entregados a sus familiares una vez concluidos los procedimientos postmortem y siempre que sean reclamados formalmente, conforme a los protocolos legales.

“Normalmente, los reclaman los familiares y se entregan” Omar García Harfuch. Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México

Desde Palacio Nacional, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana destacó que la Fiscalía General de la República ya identificó plenamente el cuerpo del líder del CJNG.

Nemesio Oseguera Cervantes fue abatido el 22 de febrero de 2026 en Tapalpa, Jalisco, durante un operativo que desató bloqueos y ataques en al menos siete estados.

Una vez que concluyan los procedimientos postmortem y siempre que sea formalmente reclamado, así como lo establecen los protocolos legales estándar.

Este procedimiento no solo aplica para El Mencho, sino también para los otros integrantes de la organización criminal que murieron en el operativo.

La confirmación de su identidad se hizo en menos de 24 horas después de su abatimiento tras un operativo realizado el domingo 22 de febrero en la sierra de Tapalpa, Jalisco.

La noticia del abatimiento de El Mencho provocó una respuesta del CJNG, que ejecutó bloqueos, incendios y ataques en al menos siete estados.

Jalisco fue la entidad con mayor número de bloqueos en carreteras federales, con 18 casos.

En tanto, al menos 12 estados optaron por suspender clases en todos los niveles.