Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se disputa su liderazgo con 5 hombres que podrían tomar su lugar.

La sucesión del CJNG no tiene una figura natural, ya que su hijo, “El Menchito”, se encuentra en la cárcel, y sus hijas no forman parte de la estructura de poder de la organización criminal.

Te compartimos quiénes son los 5 hombres que podrían tomar el control del CJNG tras el abatimiento de El Mencho el pasado 22 de febrero en un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco.

Los hombres que podrían reemplazar a El Mencho como líder del CJNG

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la mañana del 22 de febrero se realizó un operativo en Tapalpa, donde se desarrolló un enfrentamiento entre sus elementos y el CJNG.

En dicho enfrentamiento, 3 miembros del grupo criminal murieron y 4 más resultaron heridos, sin embargo, durante su traslado, los criminales murieron a causa de las lesiones, entre ellos, el líder del CJNG, El Mencho.

Con su muerte, los hombres que podrían tomar el control del cártel del narcotráfico considerado el más violento hasta el momento son:

Juan Carlos Valencia González “El 03”, hijastro de “El Mencho”, actual encargado de la logística en el trasiego de drogas. Audias Flores Silva “El Jardinero”, líder de varias regiones operativas en Jalisco, Michoacán y Nayarit. Gonzalo Mendoza Gaytán “El Sapo”, encargado de la logística en puertos estratégicos como Manzanillo. Heraclio Guerrero Martínez “Tío Lako”, encargado de la operación de huachicol y de varias zonas de Michoacán. Ricardo Ruiz Velasco “Doble R”, se encarga de la operación en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Así lo aseguró Víctor Sánchez, especialista en seguridad pública, quien señaló que son las figuras con más probabilidad de tomar el poder del cártel.

Juan Carlos Valencia González, el hombre con mayor probabilidad de suceder a El Mencho en el CJNG

Juan Carlos Valencia González, conocido como El 03, es el hombre con mayor probabilidad de suceder a El Mencho al frente del CJNG, no solo por ser el encargado de la logística, sino por ser su hijastro.

De acuerdo con las autoridades, Valencia González realiza actividades de:

trasiego de drogas

lavado de dinero

coordinación entre células regionales

Cabe señalar que el hijo de Rosalinda González Valencia se mantiene en libertad pese a que es buscado por las autoridades de México y Estados Unidos.

Las hermanas de El Menchito, por su parte, tampoco son consideradas como una opción ya que, aunque han participado de la estructura criminal, no forman parte de los grupos de poder. Ellas son: