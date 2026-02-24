Nuevamente Peso Pluma y Gerardo Ortiz son vinculados con un grupo de delincuencia organizada, ahora a los cantantes se les señala por presunta red de lavado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Por lo que Peso Pluma y Gerardo Ortiz estarían siendo investigados, tras ser abatido el líder y fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

En la mira, Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG

Según el periodista Antonio Nieto, los cantantes Peso Pluma y Gerardo Ortiz están en la mira por presunta red de lavado del CJNG.

Pues la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alistan investigación por presunta red de lavado del CJNG con vínculos a Peso Pluma y Gerardo Ortiz.

Ante esta posible investigación a Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG, también se le señala al rapero mexicano Hadrian y al cantante del regional mexicano Lenin Ramírez

Así como se dice que la presunta red de lavado del CJNG estaría vinculada en las empresas y disqueras de los cantantes Peso Pluma y Gerardo Ortiz.

El cantante, @_PesoPluma, EN LA MIRA:



FEMDO y UIF alistan una investigación de la red de lavado de Nemesio Oseguera Cervantes, el “Mencho”, abatido en @GobiernoJalisco.



En ella aparecen empresas y disqueras ligadas a varios cantantes, como Gerardo Ortiz y Peso Pluma. pic.twitter.com/Guz8lfkaus — Antonio Nieto (@siete_letras) February 24, 2026

No hay investigación confirmada en contra de Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG

Ante los señalamientos a Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG, por ahora no se tiene una confirmación oficial por parte de la FEMDO o UIF.

Sin embargo, desde que “El Mencho” fue abatido, Peso Pluma ha sido foco en redes sociales, pues internautas lo señalan de normalizar la narco cultura a través de su música y los corridos.