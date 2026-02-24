Nuevamente Peso Pluma y Gerardo Ortiz son vinculados con un grupo de delincuencia organizada, ahora a los cantantes se les señala por presunta red de lavado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Por lo que Peso Pluma y Gerardo Ortiz estarían siendo investigados, tras ser abatido el líder y fundador del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.
En la mira, Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG
Según el periodista Antonio Nieto, los cantantes Peso Pluma y Gerardo Ortiz están en la mira por presunta red de lavado del CJNG.
Pues la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alistan investigación por presunta red de lavado del CJNG con vínculos a Peso Pluma y Gerardo Ortiz.
Ante esta posible investigación a Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG, también se le señala al rapero mexicano Hadrian y al cantante del regional mexicano Lenin Ramírez
Así como se dice que la presunta red de lavado del CJNG estaría vinculada en las empresas y disqueras de los cantantes Peso Pluma y Gerardo Ortiz.
No hay investigación confirmada en contra de Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG
Ante los señalamientos a Peso Pluma y Gerardo Ortiz por presunta red de lavado del CJNG, por ahora no se tiene una confirmación oficial por parte de la FEMDO o UIF.
Sin embargo, desde que “El Mencho” fue abatido, Peso Pluma ha sido foco en redes sociales, pues internautas lo señalan de normalizar la narco cultura a través de su música y los corridos.