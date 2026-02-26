El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tenía narconóminas millonarias, así lo revelan registros obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) que integró a sus investigaciones tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Las narconóminas con millones de pesos al mes eran registradas en hojas sueltas, libretas o documentos hechos en computadora, las cuales fueron encontradas en las cabañas La Loma, donde se resguardaban escoltas de El Mencho.

Cabe recordar que la cabaña 9 de La Loma estaba a pocos kilómetros de la cabaña 39 de Tapalpa Country Club, donde se encontraba El Mencho.

Narconómina del CJNG revela datos sobre halcones, jefes de plaza, cantidades de droga, sobornos y más detalles importantes

La nóminas no solo estaban divididas por temporalidad como pago por semana o mes sino por municipio en el estado ese Jalisco, como por ejemplo:

Villa Purificación

San Gabriel

Chiquilistán

Casimiro Castillo

Sayula

Cuahuitlán

San Gabriel

Mascota

Atenguillo

Mixtlán

Otros

Otras especificaciones en las narconóminas eran los puestos que desempeñaban las personas como halcones, sicarios o hackers y también habían registros de las aportaciones o ganancias por cada jefe de plaza.

De la misma manera, algunos reportes incluían cantidades de dosis vendidas de distintos tipos de drogas y los ingresos por ello.

El CJNG también tenía registros mensuales de las “salidas de frío” en referencia a un tipo de droga y los kilos entregados a cada jefe regional que en una lista de 13 el que más vendió en septiembre de 2025 fue 200 kilos y el que menos 6 kilos.

¿Cuánto gana un halcón o sicario de CJNG?

Los documentos revelarían que halcónes y sicarios tenían un sueldo de tres mil 500 a cuatro mil pesos por semana , por lo que su sueldo mensual sería de entre 14 y 16 mil pesos .

En las listas se logran ver los apodos de los sicarios y jefes de plaza, así como gastos en sobornos a autoridades:

Fiscalía General de la República

Secretaría de la Defensa Nacional

Policías municipales

Otras

Cada documento que se encontraba tenía formatos diferentes y se reportaban gastos distintos, como: