El Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) tenía narconóminas millonarias, así lo revelan registros obtenidos por la Fiscalía General de la República (FGR) que integró a sus investigaciones tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

Las narconóminas con millones de pesos al mes eran registradas en hojas sueltas, libretas o documentos hechos en computadora, las cuales fueron encontradas en las cabañas La Loma, donde se resguardaban escoltas de El Mencho.

Cabe recordar que la cabaña 9 de La Loma estaba a pocos kilómetros de la cabaña 39 de Tapalpa Country Club, donde se encontraba El Mencho.

Narconómina del CJNG revela datos sobre halcones, jefes de plaza, cantidades de droga, sobornos y más detalles importantes

La nóminas no solo estaban divididas por temporalidad como pago por semana o mes sino por municipio en el estado ese Jalisco, como por ejemplo:

  • Villa Purificación 
  • San Gabriel
  • Chiquilistán
  • Casimiro Castillo
  • Sayula
  • Cuahuitlán
  • San Gabriel
  • Mascota
  • Atenguillo 
  • Mixtlán
  • Otros

Otras especificaciones en las narconóminas eran los puestos que desempeñaban las personas como halcones, sicarios o hackers y también habían registros de las aportaciones o ganancias por cada jefe de plaza.

De la misma manera, algunos reportes incluían cantidades de dosis vendidas de distintos tipos de drogas y los ingresos por ello.

El CJNG también tenía registros mensuales de las “salidas de frío” en referencia a un tipo de droga y los kilos entregados a cada jefe regional que en una lista de 13 el que más vendió en septiembre de 2025 fue 200 kilos y el que menos 6 kilos.

¿Cuánto gana un halcón o sicario de CJNG?

Los documentos revelarían que halcónes y sicarios tenían un sueldo de tres mil 500 a cuatro mil pesos por semana, por lo que su sueldo mensual sería de entre 14 y 16 mil pesos.

En las listas se logran ver los apodos de los sicarios y jefes de plaza, así como gastos en sobornos a autoridades:

  • Fiscalía General de la República 
  • Secretaría de la Defensa Nacional 
  • Policías municipales
  • Otras

Cada documento que se encontraba tenía formatos diferentes y se reportaban gastos distintos, como:

  • Comidas
  • Mecánicos 
  • Apoyos a fiestas
  • Posadas de diciembre 2025
  • Tractor
  • Agua 
  • Cortes de cabello
  • Ayuda a la población