Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), compartió cuál fue la pista clave para llegar a Nemesio Oseguera, El Mencho.

De acuerdo con Ricardo Trevilla Trejo, fue “una pareja sentimental” la pista que llevó a la Sedena y a la Guardia Nacional localizar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“El 20 de febrero , mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales de El Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho y el 21 de febrero se retira del inmueble” Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Sedena

Durante el operativo se registró el abatimiento de 8 miembros del CJNG en el lugar del enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco.

Operativo contra El Mencho se logró por pareja sentimental, señala Sedena

De acuerdo con la Sedena, luego de que se conformó la salida de la pareja sentimental de El Mencho, se obtuvo información de inteligencia sobre la permanencia del líder del CJNG en el lugar.

“Obtuvimos información que El Mencho permanecía en ese lugar, él se quedó ahí con un círculo de seguridad” Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Sedena

Con ello, el 21 de febrero se inició con la planeación del operativo por parte de:

Fuerzas especiales de Sendena

Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional

Asimismo, confirmó que Estados Unidos entregó información de inteligencia valiosa pero no relacionada con la pista clave que llevó a la operación que derivó en la muerte de El Mencho.

Asimismo, reiteró que la planeación del operativo se realiza por la organización que la llevará a cabo, en este caso, las Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional.

Así se realizó el operativo contra el Mencho en Tapalpa, Jalisco

La operación contra El Mencho se realizó la mañana del 22 de febrero con 3 componentes operativos para lograr su captura; sin embargo, durante los enfrentamientos resultó gravemente herido; murió en el traslado a un hospital.

El operativo se realizó con 3 componentes:

Terrestre: Fuerzas Especiales Conjuntas, Fuerza Especial del Ejército y Fuerzas Especiales de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional Aérea: con 6 helicópteros y personal de fuerzas especiales Apoyo aéreo: con aviones texanos de la Fuerza Aérea Mexicana

Cuando se confirmó la presencia de El Mencho, la Fuerza Terrestre se desplazó hacia el lugar donde se encontraba para realizar un cerco, donde fueron recibidos con agresión de armas de fuego.

“Iba a ser un cerco, teníamos la información por supuesto de que el personal está armado… Se desplaza este personal, abren fuego, el personal de seguridad del Mencho, contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento…repele la acción, fallecen ahí en total 8 delincuentes” Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Sedena

Se aseguraron durante el operativo:

7 armas largas

2 lanzacohetes, uno tipo RPG, ruso; y otro blindicide

8 vehículos

granadas

cartuchos y cargadores

El Mencho fue perseguido por elementos del Ejército y de la Guardia Nacional, a quien ubican entre la maleza, donde se desarrolló otro intercambio violento.

“El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa…se establece un cerco, los persigue personal de fuerzas especiales, lo ubican en una zona de maleza…el personal repele la agresión, El Mencho resulta herido junto con dos de sus escoltas” Ricardo Trevilla Tejo, titular de la Sedena

En esta balacera, El Mencho resultó gravemente herido, por lo que se trasladaría a un hospital en Jalisco; sin embargo, murió en el traslado.

Por ello, el cuerpo fue trasladado en su lugar a Morelia, Michoacán; para su posterior traslado a la Ciudad de México (CDMX), donde fue asegurado por la Fiscalía General de la República (FGR).