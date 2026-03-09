En Cartagena, Colombia, autoridades detectaron la aparición de una organización llamada “Mexicanos Nueva Generación”, el cual ha encendido alertas por su posible inspiración en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que apareció tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”.

De acuerdo con reportes oficiales, cinco integrantes de este grupo fueron capturados por infantes de Marina en el municipio de Arjona, cerca de Cartagena.

Nueva organización narcotraficante, desató violencia en Cartagena

Las autoridades colombianas detectaron que los presuntos miembros de “Los Salsas Mexicanos Nueva Generación”, quienes aparecieron a dos semanas del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes “El Mencho”, líder del CJNG, operaban principalmente en zonas de Cartagena como:

San Fernando

Chapacua

Albornoz

Membrillal

Nelson Mandela

Fredonia

Campestre

“Las actividades investigativas (…) permitieron identificar a 14 presuntos integrantes de un grupo delincuencial autodenominado Salsa Nueva Generación” Fiscalía de Colombia

Una fiscal especializada imputó a los detenidos por varios delitos relacionados con la violencia criminal, entre ellos:

Homicidio agravado

Tentativa de homicidio

Concierto para delinquir

Tráfico o porte de armas de fuego

Tráfico de estupefacientes

Uso de menores para cometer delitos

Destinación ilícita de bienes

De acuerdo con las autoridades, ninguno de los procesados aceptó los cargos durante las audiencias judiciales.

Marina mata a 12 presuntos integrantes del CJNG (Especial)

Hasta ahora, las autoridades no han confirmado que el grupo colombiano dependa directamente del CJNG, aunque el uso del nombre “Nueva Generación” ha generado sospechas.

Expertos en seguridad señalan que organizaciones criminales en América Latina a veces adoptan nombres de cárteles mexicanos para intimidar o ganar reputación, incluso sin una relación directa con ellos.

Aunque cabe mencionar que el CJNG sí ha mantenido alianzas con organizaciones criminales colombianas, como el Clan del Golfo, principalmente para el tráfico de cocaína hacia México y Estados Unidos.