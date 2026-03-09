De acuerdo a una nueva investigación y a declaraciones de un sobreviviente del Rancho Izaguirre de Jalisco, reveló que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ejecuta a 8 de cada 10 reclutados.

Es decir que el CJNG mata al 80% de reclutas jóvenes en Jalisco, los cuales son atraídos con falsas ofertas laborales y eliminados en ranchos de entrenamiento si fallan o se resisten, como el Rancho Izaguirre en Teuchitlán.

Testimonio detalla cómo operaba el CJNG en el Rancho Izaguirre

De acuerdo a una investigación de Reforma , cita testimonios de sobrevivientes del Rancho Izaguirre, quien detalló cómo operaban los miembros del CJNG.

Según la investigación, citan a testimonios de sobrevivientes quienes detallan que “la Escuelita”, es decir el Rancho Izaguirre del CJNG, era un campo donde solo dos de cada diez logran integrarse al cártel como sicarios, pues matan a 8 de cada 10.

Esto debido a que no superan el entrenamiento o se niegan a integrarse como sicarios del CJNG; también revelaron que se usan a los cuerpos de quienes mataron, para extorsionar a las familias o simplemente terminan en fosas clandestinas.

Guerreros Buscadores de Jalisco insisten que sí hay crematorios clandestinos en rancho Izaguirre ( Cuartoscuro / Fernando Carranza García)

Cabe recordar que el Rancho Izaguirre, era un centro de reclutamiento forzado y entrenamiento del CJNG también conocido como “La Escuelita” en donde jóvenes, muchos adolescentes o veinteañeros, eran engañados con falsas ofertas de trabajo en Guadalajara o zonas cercanas.

Una vez que subían a las camionetas, les quitaban celulares, pertenencias y ropa, y los trasladaban al rancho, donde les revelaban la verdad: iban a ser entrenados como sicarios en donde el entrenamiento incluía pruebas de manejo de armas, disciplina extrema y simulacros violentos.

El Rancho Izaguirre se descubrió en marzo de 2025 gracias a una denuncia anónima que llegó a colectivos de buscadores como Guerreros Buscadores de Jalisco, y encontraron:

Restos óseos en zanjas.

Ropa, zapatos y objetos personales abandonados.

Elementos balísticos.

Evidencias de cremación como huesos calcinados a altas temperaturas.

Madres Buscadoras de Jalisco en rancho Izaguirre del CJNG (Madres Buscadoras de Jalisco / Facebook)

La FGR ha procesado el sitio, un 64% avanzado según reportes de 2026, y se confirmó la detención de 47 personas relacionadas con el caso del Rancho Izaguirre, pero aún no hay identificaciones definitivas de las víctimas vía ADN en bases de desaparecidos.

Oficialmente lo catalogan como centro de adiestramiento, aunque colectivos y medios lo llaman “campo de exterminio” o “la escuelita del terror”.