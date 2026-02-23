El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que ya se investigan las cuentas en redes sociales que difundieron contenido generado con inteligencia artificial o fake news durante los bloqueos posteriores al operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Hay varias cuentas identificadas, pero si se va a hacer un trabajo más profundo para saber cuál tiene relación directa con una organización criminal” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

Desde Palacio Nacional, Harfuch señaló que algunas de estas cuentas ya fueron identificadas y se indaga si tienen nexos con organizaciones criminales.

Otras, precisó, sólo replicaron desinformación sin vínculos directos, aunque también serán sujetas a acciones legales.

Ola de violencia y bloqueos afecta occidente y centro del país (Cortesía)

Durante operativo contra “El Mencho”, se detectaron algunas cuentas en redes sociales que difundieron contenido realizado con inteligencia artificial o fake news para generar pánico entre la población.

Al respecto, el secretario de seguridad Omar García Harfuch, confirmó que se tienen identificadas algunas de estas cuentas e investigarán si tienen nexos con el crimen organizado.

Omar García Harfuch reafirmó que hubo algunas cuentas solo se dedicaron a difundir contenido realizado con IA o fake news, pero no tienen una conexión directa con estructuras criminales.

“Hay otras que como usted bien sabe solo fueron dedicadas a desinformar, pero sin una vinculación criminal” Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana

De esta manera, Omar García Harfuch confirmó que se va a actuar contra cuentas que difundieron contenido realizado con IA o fake news durante operativo contra “El Mencho”.

Tras el operativo contra “El Mencho”, se difundieron contenidos generados con IA y fake news

Tras el operativo contra “El Mencho”, en las redes sociales se difundieron varias imágenes y videos de los bloqueos en carreteras, en especial en Jalisco.

Sin embargo, algunas cuentas en redes sociales utilizaron herramientas de inteligencia artificial para difundir contenidos falsos y generar pánico.

Este contenido también fue amplificado por ciertos medios de comunicación que retomaron el contenido sin verificación, lo que aumentó la incertidumbre entre la población.

Aunque algunas de estas cuentas están vinculadas al crimen organizado, otras se limitaron a replicar desinformación sin nexos criminales.

Cabe recordar que Jalisco fue la entidad con mayor número de bloqueos en carreteras federales, con 18 casos.