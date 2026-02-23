La detención y muerte de El Mencho tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, ha revivido que cantantes lo han mencionado en narcocorridos, así como al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Así que aquí te compartimos los 6 cantantes que han mencionado a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho y al CJNG en sus narcocorridos:

Peso Pluma: “El 08” y “Su Casa” narcocorridos que hablan del CJNG

El cantante Peso Pluma cantó narcocorridos donde hace alusión al CJNG a inicios de su carrera. Sin embargo, cuando llegó su fama internacional se enfocó en canciones para el Cártel de Sinaloa, lo que le provocó amenazas por el CJNG.

“El 08” fue una de las canciones que Peso Pluma cantó y donde hace mención a Adrián Alonso Guerrero Covarrubias, ahijado de El Mencho y al mismo “señor Mencho”.

Por otra parte está “Su Casa” en colaboración con Luis R. Conriquez donde los cantantes harían referencia “las cuatro letras”, es decir, el CJNG.

Natanael Cano: “Proyecto X”, “Lou Lou” y “Presidente

Natanael Cano tiene tres canciones donde menciona o alude a El Mencho, el CJNG y el dominio que tienen en Guadalajara.

“Proyecto X” es una canción de Natanael Cano con Gabito Ballesteros donde mencionan “cuatro letras” haciendo referencia al CJNG, además de pronunciar “el terror del M”, Michoacán -donde nació El Mencho- y Vallarta como territorios de dominio.

“Lou Lou” es otro de los narcocorridos de Natanael Cano y Gabito Ballesteros donde lo mencionan como “señor de la M” recordando que tiene dominado Guadalajara.

Asimismo, Natanael Cano tiene la colaboración “Presidente” con Gabito Ballesteros, Luis R. Conriquez y Netón Vega donde mencionar “al de la M” en alusión a El Mencho.

Fuerza Regida: “CJNG”

Los integrantes de Fuerza Regida junto con Juanpa Salazar y Calle 24 dedicaron una canción totalmente al CJNG que lleva las cuatro letras hasta en el título.

En la letra de “CJNG” de Fuerza Regida se menciona a “Don Mencho”, así como el dominio que tienen en Puerto Vallarta, asegurando que el CJNG es el mejor, entre los halagos a este cártel.

Luis R Conriquez: “GTA” y “Martes 13”

El cantante Luis R. Conriquez ha hecho alusión al CJNG y El Mencho en dos de sus canciones, siendo “GTA” una de ellas donde lo menciona como “a la orden del señor, el de la M”, así como “estilo CJ” y “las cuatro bien presentes en el chalecón”.

Por otra parte también está “Martes 13” donde Luis R. Conriquez agradece “al compa M”.

Los Alegres del Barranco: “El del palenque”, “Soy Mencho” y “El doble R”

La banda de corridos, Los Alegres del Barranco tiene al menos tres canciones donde hace alusión al CJNG y El Mencho, siendo “El del palenque” una de ellas donde habla de “las cuatro letras” y menciona Michoacán, el estado donde nació el narcotraficante de quien dice estar “a las órdenes”.

Por otra parte está “Soy Mencho”, canción que Los Alegres del Barranco con Norteño Push dedican totalmente al líder del CJNG y donde confirman la violencia que lo caracterizó.

“El Doble R” es otro corrido que tienen donde hablan de “cuatro letras”, así como el dominio en Jalisco y siendo Michoacán donde nació.

Gerardo Ortiz: “El M”

El cantante Gerardo Ortiz compuso el corrido “El M” dedicado plenamente a El Mencho, donde habla de la “Nueva Generación” en alusión al CJNG, así como Michoacán donde el capo nació y la muerte de su primo El Venado en un atentado.