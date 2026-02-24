Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, murió durante un operativo realizado en Tapalpa, Jalisco; sin embargo, el paradero de su cuerpo se mantiene secreto.

A pesar de que las autoridades federales confirmaron la identidad de El Mencho como uno de los abatidos durante el operativo, no ha informado dónde se resguarda su cuerpo.

Durante el operativo contra el Mencho, 25 elementos de la Guardia Nacional murieron por los enfrentamientos armados, compartió Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana( SSPC).

Paradero del cuerpo de El Mencho es un secreto entre autoridades

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el cuerpo de El Mencho fue trasladado a la Ciudad de México (CDMX) luego de que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) muriera a causa de las herida de camino a un hospital.

El secretario de la Defensa señaló que el cuerpo de El Mencho fue trasladado en helicóptero al aeropuerto internacional de Morelia, donde los cuerpos del narco, así como de sus escoltas, fueron llevados a un avión del Ejército para su traslado a la CDMX.

Sin embargo, no se aclaró en qué lugar fue resguardado el líder del CJNG, quien murió el 22 de febrero tras un enfrentamiento armado contra el ejército y la Guardia Nacional.

¿Donde está el cuerpo de El Mencho?

El cuerpo de El Mencho llegó a la CDMX el pasado 22 de febrero, luego de perder la vida a causa de las heridas que recibió durante el enfrentamiento que se dio durante su huida.

A pesar de que se a guardado silencio respecto a su ubicación, el cuerpo de El Mencho podría estar en: