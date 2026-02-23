El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, reveló que el saldo del operativo contra Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, dejó 25 elementos de la Guardia Nacional muertos y 30 delincuentes abatidos.

Durante la conferencia mañanera del lunes 23 de febrero de 2026 encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, el Gabinete de Seguridad informó sobre las acciones implementadas por fuerzas federales tras el operativo que derivó en la muerte del líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Además del saldo humano, se detallaron bloqueos, ataques armados y daños materiales registrados en al menos 10 estados del país.

27 ataques contra autoridades tras operativo contra El Mencho dejan 25 muertos de la Guardia Nacional

El secretario Omar García Harfuch precisó que, tras la acción federal, se registraron 27 agresiones directas contra autoridades.

De estos ataques, seis ocurrieron en Jalisco. Como resultado de las agresiones murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un integrante de la Fiscalía General del Estado, todos en cumplimiento de su deber.

“En cobardes ataques después de la acción para la detención de El Mencho se registraron 27 cobardes ataques contra la autoridad. En Jalisco se registraron 6 agresiones donde lamentablemente perdieron la vida 25 elementos de la guardia nacional, un custodio y uno de la Fiscalía General del Estado” Omar García Harfuch, titular de la SSPC

Asimismo, confirmó que una mujer perdió la vida durante los hechos violentos.

30 delincuentes abatidos y 15 elementos lesionados tras opertivo contra El Mencho confirma Harfuch

El titular de la SSPC informó que también hubo bajas en el bando criminal.

En total, 30 integrantes de la delincuencia organizada fueron abatidos durante los enfrentamientos.

En Michoacán se registraron tres agresiones adicionales, donde murieron cuatro presuntos delincuentes y 15 elementos de corporaciones de seguridad resultaron lesionados.

85 bloqueos y violencia en 10 estados tras operativo contra El Mencho

Como parte de la reacción violenta del crimen organizado, se reportaron:

Bloqueos carreteros

Quema de vehículos

Ataques a gasolineras

Daños a establecimientos

Agresiones a instituciones bancarias

Incendios

En total, se contabilizaron 85 bloqueos en carreteras de:

Baja California

Estado de México

Michoacán

Guerrero

Jalisco

Oaxaca

Sinaloa

Tamaulipas

Veracruz

Zacatecas

Jalisco fue la entidad con mayor número de bloqueos en carreteras federales, con 18 casos.

Además, autoridades informaron la detención de 70 personas en siete estados de la República. Otros hechos de violencia aislados fueron controlados por fuerzas federales y estatales.

Harfuch reconoce a Sedena y fuerzas federales

Durante su mensaje, Omar García Harfuch reconoció el trabajo del Ejército mexicano, la Guardia Nacional y la Fuerza Aérea, así como el liderazgo del general secretario de la Defensa Nacional.

El funcionario aseguró que el operativo permitió debilitar a una organización criminal de alcance internacional, señalada como una de las principales generadoras de violencia en México, vinculada con delitos como homicidio, extorsión, secuestro, tráfico de personas y ataques armados contra autoridades.