Este domingo 22 de febrero se reportó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como “El Mencho”, líder y fundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Medios de comunicación como Milenio informan que fuentes primer nivel les confirmaron la muerte de “El Mencho” tras el operativo de fuerzas federales en Tapalpa de Allende, Jalisco, zona dominada por este líder criminal.

Por la muerte de “El Mencho” se reportan bloqueos y violencia en diferentes puntos de Jalisco como:

Tapalpa

El salto

Zapopan

Guadalajara

Tonalá

Puerto Vallarta

Sedena abate a El Mencho en Jalisco

Según Milenio tras obtener información del Gobierno federal, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) fueron los que lograron abatir a El Mencho en Jalisco.

Por el momento no hay información de si como resultado de este operativo existen miembros de la Sedena heridos.

Sin embargo reportan que hay personas detenidas tras estos hechos.

Claudia Sheinbaum pide al Gabinete de Seguridad informar tras reporte de muerte de El Mencho

En tanto la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo quién se encuentra de gira por Coahuila este fin de semana, pidió a su Gabinete de Seguridad informar tras el reporte de la muerte de El Mencho.

“En unos momentos va a informar el Gabinete de Seguridad” Claudia Sheinbaum Pardo, presidenta de México

Por lo que se espera que más tarde haya una conferencia de prensa de las autoridades federales para ampliar dicha información.







