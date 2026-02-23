Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, un líder y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue uno de los muertos en el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“Hugo H, alias El Tuli, quien era el operador logístico, financiero y principal persona de confianza de El Mencho se encontraba en el Grullo, Jalisco, desde ahí estaba coordinando bloqueos… incendios… ataques a instalaciones militares, a la Guardia Nacional, negocios, instalaciones de gobierno… y ofrecía además 20 mil pesos por cada militar que asesinara el personal de este grupo delincuencial… fusileros paracaidistas lo localizan… repelen la acción y ahí fallece” Ricardo Trevilla Trejo. Sedena

Así lo confirmó el general secretario de la Defensa Nacional (Sedena), Ricardo Trevilla Trejo, durante la conferencia mañanera de este 23 de febrero.

El titular de la Sedena dijo que de los cuatro muertos, uno fue El Mencho, uno “El Tuli” y dos escoltas de El Mencho.

“El Tuli”, líder del CJNG detrás de los bloqueos, quema de vehículos y ataques contra autoridades

“El Tuli” ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado en represalia a abatimiento de El Mecho y ademas estuvo encabezando los ataques contra autoridades, negocios, bloqueos y quema de vehículos.

Ricardo Trevilla Trejo acusó que Hugo César Macías Ureña, “El Tuli”, era el operador logístico y financiero de El Mencho, quien se encontraba en El Grullo, Jalisco, desde donde coordinaba las reacciones contra autoridades.

Fusileros paracaidistas lo localizaron, intentó escapar y agredió a personal militar, por lo que en respuesta fue abatido.

Se le aseguraron un arma larga, una corta, cargadores y cartuchos, así como 7 millones 200 mil pesos y 965 mil dólares estadounidenses.

Claudia Sheinbaum asegura que carreteras están libres y transitables

Cabe recordar que en todo el país se registraron 252 bloqueos como reacción del CJNG, no obstante, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo este 23 de febrero que las carreteras están liberadas y son transitables.