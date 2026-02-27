Tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, mucho se ha especulado sobre quién podría ser su sucesor y liderar el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Omar García Harfuch reveló que el gobierno federal tiene identificados a los cuatro posibles sucesores del Mencho, sin embargo se negó a mencionar los nombres para no entorpecer las investigaciones.

“Tenemos identificados a varios líderes, cuatro específicamente, que están bajo investigación, que son los líderes más fuertes dentro de este grupo delincuencial” Omar García Harfuch

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que se tienen identificados a cuatro posibles sucesores del Mencho que podrían liderar el CJNG.

Al ser cuestionado sobre las identidades de estas personas, Omar García Harfuch señaló que no podría mencionarlos porque se encuentran bajo investigación por las fuerzas de seguridad de México.

“El cártel Jalisco tiene presencia en varios estados, sin embargo, los que más, pueden sustituir, o hay liderazgos regionales” Omar García Harfuch

De acuerdo con Omar García Harfuch estas personas encabezan alguna facción regional del CJNG.

Omar García Harfuch asegura que no se ha registrado un “repunte” de violencia tras muerte del Mencho

Tras la ola de violencia que se vivió tras la muerte de El Mencho, Omar García Harfuch señaló que ha regresado la paz en varios Estados.

Omar García Harfuch recordó que en las primeras horas del domingo se registraron varios bloqueos y acciones violentas, las cuales permanecieron hasta el lunes.

Sin embargo, Omar García Harfuch puntualizó que en las últimas horas no se ha registrado un “repunte” de violencia, por lo que ya se encuentra “normalizada” la seguridad nacional.

“No ha habido un repunte de violencia. Como podemos ver, el domingo fue cuando más problemas hubo. Al día siguiente se empezó a normalizar. Todavía el día lunes hubo algunos problemas, pero para el martes y miércoles las carreteras, vías federales, vías locales ya estaban todas abiertas y sin bloqueo” Omar García Harfuch

Tras la muerte del Mencho se registraron cortes en carreteras, así como quemas de gasolineras, vehículos y establecimientos comerciales.