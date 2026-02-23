Clara Brugada respaldó la estrategia de seguridad de la presidenta Claudia Sheinbaum tras el operativo en Tapalpa, Jalisco, donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

“Ante los hechos que ocurrieron el día de ayer en nuestro país, quiero expresar mi total respaldo a la política de seguridad del gobierno de México, nuestra ciudad apoya firmemente la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

La jefa de gobierno de la CDMX aseguró el 23 de febrero de 2026 que la capital se encuentra en calma y llamó a las familias a mantener confianza en la normalidad de escuelas y centros de trabajo.

Además, informó que la CDMX permanece en sesión permanente con vigilancia reforzada en el AICM, carreteras y puntos estratégicos.

Clara Brugada: CDMX está en calma

Clara Brugada señaló que su mensaje es de tranquilidad ya que la CDMX está en calma y en total normalidad.

“Quiero enviar a toda la ciudad un mensaje de tranquilidad. La CDMX está en calma” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

Invitó a las familias a tener la confianza de llevar a sus hijos a la escuela y acudir a sus centros de estudio y de trabajo todos los días.

También llamó a no hacer caso a la desinformación y dijo que su gobierno va a informar de manera directa transparente.

CDMX permanece en sesión permanente por segundo día consecutivo

Clara Brugada dijo que hay colaboración con las alcaldías y de manera preventiva se instalo en sesión permanente ante posibles acciones del CJNG como lo hizo el día anterior.

La jefa de gobierno detalló que se ha desplegado un operativo en la CDMX para mantener vigilancia reforzada en el Aeropuerto Internacional de la ciudad de México (AICM), puntos carreteros y otros espacios importantes.

También hay patrullaje preventivo tanto en tierra como en aire, mediante los helicópteros cóndor, y se monitorea la CDMX en tiempo real.