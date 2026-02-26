La madrugada del 25 de febrero de 2026, Andrés “N” y Genaro “N”, presuntos escoltas de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fueron trasladados bajo un fuerte dispositivo de seguridad al penal de máxima seguridad El Altiplano, en Almoloya de Juárez.

La Fiscalía General de la República difundió imágenes de su ingreso, tras ser detenidos en el operativo militar en Tapalpa, Jalisco.

Ambos enfrentan cargos por portación de armas y aditamentos exclusivos de las Fuerzas Armadas, aunque se declararon inocentes y solicitaron pruebas periciales.

De acuerdo con la encuesta MetricsMx, el 80.7% respalda el operativo contra El Mencho y 68.8% confía en que el gobierno de Claudia Sheinbaum debilitará a los grupos del narcotráfico.

Así fue el traslado de los escoltas de El Mencho

Escoltados por elementos de la Guardia Nacional, Andrés “N” y Genaro “N” salieron de las instalaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), edificio blindado donde está resguardado el cuerpo de El Mencho.

Con un fuerte dispositivo de seguridad, los presuntos escoltas abordaron una camioneta tipo Rhino color blanca. Sus custodios llevaban chalecos antibalas.

Posteriormente los condujeron a El Altiplano, penal de máxima seguridad ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde ingresaron alrededor de las 4:40 horas del 25 de febrero de 2026.

En seguimiento a los hechos ocurridos en Tapalpa, Jalisco, el #MPF, adscrito a la #FEMDO, formuló imputación contra Andrés “N” y Genaro “N”, detenidos el domingo pasado, por su probable participación en los delitos de portación de armas con agravante y portación de aditamento y… pic.twitter.com/3HJon3PTsT — FGR México (@FGRMexico) February 25, 2026

¿De qué se les acusa?

Andrés “N” y Genaro “N”, de edades desconocidas, fueron detenidos el pasado 22 de febrero durante el operativo mulitar en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido El Mencho, líder del CJNG.

Autoridades mexicanas los identifican como presuntos escoltas de El Mencho, por lo que fueron imputados por los delitos como:

Portación de armas con agravante

Portación de aditamento y cargadores de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Escoltas de El Mencho tendrán prisión preventiva en el Altiplano (@FGRMexico / X)

Durante una audiencia vía remota ante un juez de control que se llevó a cabo en las instalaciones de la FEMDO, los hombres se declararon inocentes.

Genaro “N” aseguró que los dos fueron detenidos sin justificación algunas por militares, quienes los confundieron con miembros del CJNG.

Por lo que pidió que se realicen exámenes y dictámenes periciales en dactiloscopia, a fin de acreditar su inocencia.

Aunado a esto, su defensa legal solicitó la duplicidad del término constitucional para presentar pruebas que resuelvan su situación jurídica.

Por su parte, un Juez de Control, basándose en los datos prueba presentados por el Ministerio Público Federal, dictó prisión preventiva oficiosa contra ambos imputados.