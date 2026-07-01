La Secretaría de Salud de la CDMX confirmó un cuarto fallecimiento durante los festejos por la victoria de México ante Ecuador en el Mundial 2026.

“El cuarto caso es un masculino de alrededor de 30 años, de identidad todavía desconocida, que fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo. En el hospital presentó un paro cardio respiratorio del que no respondió a la maniobras avanzadas de reanimación” Nadine Gasman. Secretaría de Salud CDMX

Nadine Gasman informó que la víctima, un hombre de aproximadamente 30 años, murió por paro cardiorrespiratorio en el Ángel de la Independencia, sumándose a las tres muertes previas por asfixia.

Por su parte, la jefa de gobierno Clara Brugada envió condolencias y anunció apoyos emergentes a las familias afectadas.

Por otro lado jefa de gobierno destacó la asistencia histórica de 1.4 millones de personas y pidió celebrar con responsabilidad en el México vs Inglaterra, que se jugará el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte.

Gobierno de Clara Brugada da condolencias y anuncia apoyos

En conferencia de prensa, Clara Brugada, jefa de gobierno de CDMX, envió condolencias a las familias y amigos de las personas muertas en los festejos en Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia por el triunfo de la Selección Mexicana.

Por su parte, el secretario de Gobierno de la CDMX, César Cravioto, anunció que se dará una “apoyo emergente” a las familias de las personas que resultaron muertas y desde el inicio se apoyó con recursos para cubrir gastos funerarios.

Clara Brugada reporta concentración de un millón 400 mil pesos en CDMX; pide cuidado mutuo

Clara Brugada hizo un llamado a celebrar con responsabilidad y "cuidado mutuo“, ello tras al reportar una asistencia histórica a los festejos de un millón 400 mil personas.

Dicha cifra es histórica para concentraciones no solo en la CDMX sino en el país tras el exitoso cuarto partido de la Selección Mexicana en el Mundial 2026.

Ante las cuatro muerte registradas, dijo que previamente se hizo una llamado a no concentrarse únicamente en el Ángel de la Independencia y por ello se establecieron puntos con pantallas y música en otros sitios de la CDMX para descentralizar el festejo mundialista.

Finalmente, Clara Brugada insistió que los festejos deben hacerse con civismo y solidaridad ante los otros ciudadanos que festejan.