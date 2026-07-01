El periodista Marcos Ramos, reportero del Diario de Chiapas y director del portal de noticias Real Cintalapa fue atacado a balazos tras cubrir los festejos por México en la victoria ante Ecuador en el Mundial 2026.

Durante el ataque se sabe que el periodista Marcos Ramos recibió cuatro balazos de hombres armados cerca de la medianoche, ante los hechos personas cerca al lugar fueron los que alertaron.

Por ahora el móvil del ataque al periodista de Chiapas se desconoce, por lo que la Fiscalía del Estado ya investiga los hechos para esclarecerlos, además de que se han implementado medidas de protección para su seguridad.

🔴Atacan a #balazos a director de periódico en Chiapas.



El periodista Marcos Ramos, director de Real Cintalapa, fue atacado a balazos el martes en Cintalapa, #Chiapas.

La agresión ocurrió tras transmitir los festejos por el triunfo de la Selección Mexicana. pic.twitter.com/pltJVsBn3G — Sintexto (@SintextoMX) July 1, 2026

Reportan estable a periodista de Chiapas tras ataque a balazos

Ante el ataque que sufriera el periodista Marcos Ramos se informó que en lugar de los hechos fue atendido por paramédicos de Protección Civil.

Tras esto el periodista de Chiapas fue trasladado a un hospital, reportando su salud como estable, sin embargo, permanecerá internado.

“No habrá impunidad”: Fiscalía de Chiapas por ataque al periodista Marcos Ramos

Ante el ataque en contra del periodista Marcos Ramos, el fiscal de Chiapas, Jorge Luis Llaven Abarca aseguró que “no habrá impunidad” en el caso.

Por lo que ya se encuentra investigando el caso un grupo especial de la Fiscalía de Investigaciones Estratégicas, así como elementos de la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) y peritos.

“Por su profesión se abordarán todas las líneas de investigación que el caso amerita”, apuntó el fiscal, pues Marcos Ramos es conocido en Chiapas por su cobertura enfocada a grupos de delincuencia organizada.