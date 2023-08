¿Quién es Nadine Gasman, titular de Inmujeres? Durante un encuentro convocado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pidió a las mujeres diferenciar entre política y violencia política de género.

Fue durante el “Encuentro nacional de mujeres electas por acciones afirmativas: La participación política de las mujeres. Una aproximación interseccional” que Nadine Gasman pidió a las asistentes “aguantar vara”.

“Por favor no me lo tomen a mal, porque voy a decir una cosa que es políticamente incorrecta, pero dividamos lo que es la política, aunque no nos gusta, de la violencia política contra las mujeres por razón de género, que es algo terrible, muy frecuente y que tenemos que denunciar y afortunadamente tenemos cada vez más sostén” Nadine Gasman

“Pero hay una parte de la política que no es violencia, que es que la política- híjole y me están grabando- es pinche y pues así es, no, y hagamos esa división para no banalizar, no victimizarnos y fortalecernos”, expresó.

En ese sentido, la titular de Inmujeres pidió a las representantes de los partidos “aguantar vara”:

“De verás, dejar los casos de violencia a los que son violencia, porque hay que entrarle a la política, porque hay que hacer bien el trabajo, porque hay que aguantar a veces vara” Nadine Gasman

“Igual que aguantan los compañeros, y diferenciar lo que es violencia de lo que queremos cambiar en la forma de hacer política para todos y todas”, consideró la titular de Inmujeres durante en el encuentro.

Nadine Gasman, titular de Inmujeres, es Doctora en Salud Pública por la Universidad de Johns Hopkins, maestra en Salud Pública por la Universidad de Harvard y médica cirujana por la Universidad La Salle y la UNAM.

Cuenta con una trayectoria de más de tres décadas, a nivel nacional e internacional, en áreas de planeación, diseño, puesta en marcha, monitoreo y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos, en el sector salud.

Su carrera ha tenido énfasis en temas de salud sexual y reproductiva, así como en iniciativas y políticas para la igualdad de género, prevención y atención de la violencia contra las mujeres y su empoderamiento económico y político.

Fue Representante de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) Mujeres en Brasil de 2013 a febrero de 2019 y Representante del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Guatemala de 2005 a 2010.

También fue Directora de la Campaña del Secretario General ÚNETE de 2010 a 2013 y de acuerdo con el Gobierno de México, algunos de los resultados de su gestión fueron:

Una estrategia de acceso a la justicia para las mujeres

Colocar el feminicidio en el debate público y lograr su tipificación en 17 países de la región

La creación del “Modelo de Protocolo para la investigación del asesinato violento de las mujeres. Femicidio/feminicidio”

La promoción del desarrollo de planes nacionales integrales para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas

Nadine Gasman, titular de Inmujeres, consideró, durante el “Encuentro nacional de mujeres electas por acciones afirmativas”, que las representantes partidistas “están abriendo brecha para que lleguen muchísimas más”.

“Después de ustedes, de nosotras, y para que se vuelva natural, como decimos las feministas, ‘para que dignidad se haga costumbre’”, expresó la titular de Inmujeres en el encuentro convocado por el TEPJF.

En ese sentido, pidió no banalizar el concepto de violencia política de género: