Clara Brugada, jefa de gobierno de la CDMX, hizo un llamado a moderar el consumo de alcohol durante los festejos por los triunfos de México en el Mundial 2026, ello ante el saldo de cuatro muertos y previo al México vs Inglaterra.

“Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad, invitamos a la ciudadana a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol… estar pendiente de quienes nos acompañan, cuidemos nuestras familias, a nuestras amistades… si vemos a alguien en riesgo ayudémoslo…” Clara Brugada. Jefa de gobierno CDMX

El partido de México vs Inglaterra se llevará a cabo el domingo 5 de julio en el Estadio Banorte a las 18:00 horas como parte de los octavos de final del Mundial 2026.

El llamado a bajarle a los excesos se da tras el saldo de cuatro muertos, tres por asfixia y uno por paro cardio respiratorio, tras los festejos del México vs Ecuador.

Reportan decomiso de 50 mil cervezas y 700 botellas en festejos en el Ángel de la Independencia

César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX, dijo que el 30 de junio se inició con el decomiso de alcohol como parte de las acciones para un buen desarrollo de los festejos.

El saldo solo en las inmediaciones del Ángel de la Independencia fue de 50 mil latas de cerveza decomisadas y casi 700 botellas de alcohol.

Recordó que hubo Ley Seca a partir de las 15:00 horas a pesar de las críticas de ser un “gobierno moralino”, medida que también evitó que la situación se agravara.

César Cravioto se pronuncio sobre los excesos diciendo “sí al festejo pero no desenfrenado” dado que hay personas que no miden su consumo de alcohol.

Nadine Gasman desmiente intoxicación por drogas de cuarto muerto en festejos por México vs Ecuador

Nadine Gasman dijo que no hay evidencia de intoxicación por sustancias de la cuarta persona que murió por paro cardio respiratorio.

Así lo dijo luego de que el periodista Carlos Jiménez detalló que el cuarto joven fue levantado en las calles Lerma y Tiber con convulsiones por abuso de sustancias y alcohol.

El joven, de quien aún no se conoce su identidad, murió en el hospital Rubén Leñero.

Las celebraciones que han dado la vuelta al mundo reflejan la asistencia de un millón 400 mil persona s a los festejos en el centro de la CDMX, donde también murieron tres personas por asfixia.

Gobierno de Clara Brugada reporta 700 atenciones de salud durante festejos

Clara Brugada reportó 700 atenciones por parte de la Secretaría de Salud, con equipos institucionales desplegados a los largo y ancho de Paseo de la Reforma entre el 30 de junio y el 1 de julio.

Y es que dijo que desde las 17:00 horas estuvieron llenas las calles de Paseo de la Reforma, mismas en las que había personas celebrando hasta las 9:00 horas del 1 de julio.

También reportaron 60 puntos en total como opciones para ver el partido y no solo en el Ángel de la Independencia a fin de descentralizar los festejos.