La celebración por el pase de la Selección Mexicana a los octavos de final del Mundial 2026 dejó un saldo trágico en la Ciudad de México de cuatro muertos tras el partido de México vs Ecuador en el Ángel de la Independencia y Reforma.

Durante una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, confirmó que las tres personas que perdieron la vida durante los festejos en CDMX y fallecieron por asfixia, además aseguró que se realizarán las investigaciones correspondientes; un cuarto murió por paro cardiorrespiratorio.

Durante la conferencia de este miércoles 1 de julio, el funcionario señaló que las autoridades capitalinas trabajan para determinar con precisión cómo ocurrieron los hechos en medio de la multitud que se congregó en Paseo de la Reforma tras la victoria de México sobre Ecuador.

Muertes en festejos por México vs Ecuador: Pablo Vázquez confirma que tres víctimas fallecieron por asfixia

De acuerdo con los primeros reportes, las primeras tres víctimas fueron una joven de 19 años, un hombre de 44 y una mujer de 48 años; las dos primeras personas fueron localizadas inconscientes en calles cercanas al Ángel de la Independencia, mientras que la tercera fue encontrada sobre la calle Berna, en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

El cuarto fue un joven reportado muerto que tendría alrededor de 30 años; su identidad aún es desconocida. Su muerte, de acuerdo con las autoridades, ocurrió por un paro cardio respiratorio quien fue fue trasladado por estatus epiléptico, crisis convulsiva y sangrado de tubo digestivo.

Festejos en el Ángel: Clara Brugada busca descentralizar en el México vs Ecuador (Cuartoscuro / Galo Cañas Rodríguez)

Paramédicos y equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación y trasladaron a los afectados a hospitales, pero los primeros tres fueron declarados sin signos vitales. Los reportes médicos preliminares establecieron la asfixia como causa del fallecimiento.

Pablo Vázquez expresó sus condolencias a las familias y reiteró que habrá indagatorias para esclarecer las circunstancias que derivaron en la tragedia.

El caso ocurre después de que casi millón y medio de mexicanos acudieran a celebrar el histórico triunfo de México en el Mundial 2026, una concentración masiva que puso a prueba los operativos de seguridad en la capital.

El próximo partido de México será contra Inglaterra quien derrotó 2 a 1 a la República Democrática del Congo. La cita será en el Estadio Ciudad de México a las 18 horas.