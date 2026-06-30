Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron que, debido a la alta afluencia de aficionados, el FIFA Fan Fest del Zócalo está lleno, por lo que piden disfrutar el partido de hoy en otros puntos.

Dado que el FIFA Fan Fest del Zócalo alcanzó su máxima capacidad, se le recomienda a la afición acudir al Monumento a la Revolución o al corredor de Paseo de la Reforma para ver el México vs Ecuador.

Cabe mencionar que en la zona antes mencionada, el gobierno de CDMX instaló pantallas para que la ciudadanía pueda acudir a ver el partido, que decidirá si México continúa en el Mundial 2026.

La #SSC informa:



Derivado de la alta afluencia de aficionados y con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de las y los asistentes, el #FanFest del #Zócalo ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al #MonumentoALaRevolución, donde… pic.twitter.com/7JhGFSDFzK — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 30, 2026

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